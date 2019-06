Horoscop lunar DRAGOSTE IULIE 2019. Ce schimbări masive de destin în amor îți aduc cele două eclipse și cinci planete retrograde? E vreme de final și de noi începuturi!

Horoscopul de dragoste al lunii IULIE 2019 a sosit si o data cu el sosesc si multiplele evenimente astrale ce au loc in cea mai intensa luna din anul 2019. Dragostea si relatiile nu vor “scapa” de la atingerea Cosmosului, gratie celor doua eclipse, a celor cinci planete retrograde si a miscarilor noi ale lui Venus si Marte, cele doua planete care raspund cel mai puternic de dragoste si relatii.

Avem eclipsa totala de Soare o data cu Luna Noua in Rac pe 2 iulie si o eclipsa partiala de Luna plina in Capricorn pe 16 iulie, punandu-ne viata pe repede inainte. Datorita lor ne putem astepta sa traim unele inceputuri sau finaluri semnificative in vietile noastre pentru ca asta fac eclipsele : accelereaza timpul iar ce urma sa se intample oricum are loc mai devreme. Da, ai face bine sa crezi ca iulie este o luna cum rar intalnesti ! E vremea eclipselor, este capat de linie. Schimbarea este la ea acasa !

Cat despre iubire, Venus intra in Rac si Marte intra in Leu, transformand luna iulie intr-o luna super romantica si fierbinte ! Se anunta o vara pentru gesturi grandioase si pentru manifestari emotionale de calibru ! Pe 1 iulie – Marte, planeta energiei si actiunii intra in Leu pana pe 18 august : vei dori sa iti imbunatatesti atractia fizica si trebuie sa aduci mai multa pasiune in relatiile tale. Pe 3 iulie – Venus planeta iubirii intra in Rac pana pe 28 iulie : iti vei exprima dragostea mai mult stand acasa, chiar si in weekenduri. Este cea mai buna perioada sa cultivi relatii sanatoase de familie.

Mai vine si Mercur retrograd toata luna incepand cu 8 iulie ca sa puna gaz pe foc acolo unde este nevoie, dandu-ti destul timp la dispozitie sa ajustezi schimbarile necesare mai ales in termeni de comunicare cu persoanele iubite dar si sa exersezi rabdarea, abilitatile active de ascultare si sa fii proactiv in a oferi si cauta clarificarile necesare. Mercur devine a cincea planeta retrograda a perioadei alaturi de Jupiter, Saturn, Neptun si Pluto.

Sa nu ne temem de evenimentele astrale provocatoare, mai ales ca nu avem unde sa ne ascundem de energiile lor iar ele exista ca sa ne ajute sa evoluam. O planeta este mai activa cand este retrograda, deci nu ii poti ignora energia chiar si de ai incerca. Daca incerci sa eviti energia unei planete sau a unui eveniment astral nu vei obtine decat inrautatirea lucrurilor, in niciun caz ceva mai bun. Dar cand o acceptam, o invitam si lucram cu ea, obtinem tot ce e mai bun din ea. Mai bine decide sa inoti in sensul curentului si nu impotriva lui!

Iata cum iti influenteaza astrele dragostea in luna iulie 2019.

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Viata ta amoroasa iti este o prioritate in aceasta luna pentru ca primeste influente foarte puternice planetare. Iubirea si emotia vor prevala si iti vor afecta viata de zi cu zi si actiunile. Farmecul si carisma vor fi puternice si in mod evident iti vor impacta pozitiv relatia. Daca esti singur, esti pe cale sa atragi parteneri prosperi. Viata personala va fi pasionala si fierbinte si se poate lasa chiar cu o graviditate. Si cea sociala poate fi plina cu multe iesiri cu prietenii si va fi cu distractie garantata. Poti intalni multi oameni interesanti si cine stie ce iti aduc aceste cunostinte nou facute…

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Pozitia planetelor in aceasta luna iti activeaza partea romantica din tine. Esti foarte sociabil si cool iar asta te ajuta mult cand vine vorba de amor, relatii si a face lucrurile oficiale. Daca esti deja intr-o relatie ce are nevoie de o atingere de revigorare, este timpul sa corectezi si sa readuci la viata treburile intre noi. In primele 20 zile ale lunii te vei focusa pe relatiile cu familie. Vei mentine cu succes echilibrul si totul va ramane cald si in pace. Tu si partenerul veti avea ocazia de a va bucura de ceva frumos, de momente distractive si asta va va ajuta sa iti recapeti puterea. Daca esti singur, atractivitatea ta te ajuta sa iti construiesti o noua relatie care va inflori cu succes. Felul in care gestionezi lucrurile va determina evolutia si rezultatul.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.

https://sfatulparintilor.ro/horoscop-3/horoscop-lunar/horoscop-lunar-dragoste-iulie-2019-ce-schimbari-masive-de-destin-in-amor-iti-aduc-cele-doua-eclipse-si-cinci-planete-retrograde-e-vreme-de-final-si-de-noi-inceputuri/