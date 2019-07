Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 8 IULIE 2019. Mercur, aflat in stationare retrograda in Leu, face conjunctie cu Marte, aflat in Leu, si anunta cateva “drame” la orizont. Eclipsele verii au si ele influenta lor si aduc schimbari pe banda rulanta. Nu trebuie, insa, sa grabesti lucrurile.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.