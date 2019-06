Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MARȚI 18 IUNIE 2019. Energii contradictorii în acțiune!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 18 IUNIE 2019; sentimente suprimate pot iesi la suprafata si nu ne dam seama de ele pana cand nu ne auzim vorbind. Este din pricina intalnirii dintre Mercur si Marte, doua energii puternice, in emotionalul Rac unde sunt ambele acum. Din fericire, primim ajutor de la sextilul Saturn – Neptun ce are loc azi a doua oara pe 2019 dupa cel din 31 ianuartie. Este o zi pentru magie practiva si pentru a-ti pune mintea sa lucreze pentru a-ti securiza si intari planurile. Aceste astre te fac sa fii foarte motivat, entuziasmat si pus pe actiune. Iar Luna in Capricorn da o mana de ajutor consistenta pe a duce planurile la implinire.

