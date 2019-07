Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 10 IULIE 2019.

Soarele este in conjunctie cu Nodul lunar Nord aflat in Rac. Un inger pazitor straluceste in lumina viitorului. Acesta este drumul corect pe care ar trebui sa mergi. Soarele te ajuta sa primesti ghidarea de care ai nevoie.

Luna se muta din Balanta in Scorpion, Soarele este in Rac, ambele zodii de apa. Mesajul este ca trebuie sa-ti urmezi intuitia. Urmeaza calea dragostei, a adevarului, a fericirii si a implinirii. Chiar daca ti se pare un drum necunoscut, mergi inainte si vei vedea lumina. Cineva este alaturi de tine. Un inger pazitor, un lider, o figura paterna vine sa te sustina. Urmeaza lumina!

