Astrologul Minerva a prezentat, joi, în cadrul emisiunii ”Talk B1”, predicțiile astrale pentru anul 2020.

Referindu-se la situația în care se va afla România pe parcursul anului viitor, astrologul a precizat că sunt de așteptat tensiuni la nivel social în perioada verii.

”Anul viitor, am emoții foarte mari pentru perioada 9 septembrie - 14 noiembrie, când marte va fi retrograd în domiciliu, în berbec și în scorpion. Aspectul este armonic, dar, la un moment dat, devine dizarmonic, când soarele tinde să iasă din scorpion, să se ducă către săgetător. Acest aspect de pătrat poate declanșa orice. Asta e singura perioadă de care mie îmi este teamă. (...)

Apoi, ar trebuie să luăm în discuție ceea ce se va întâmpla în perioadele iulie-august, când, de asemenea, se vede un stres în tema natală a României. Vor fi nemulțumiri, este posibil ca oamenii să răbufnească și să iasă în stradă. (...) Prima parte a anului va fi un pic mai dinamică, dacă ne referim la acțiunile care se petrec la nivel social, la nivel național”, a declarat Minerva.

Predicțiile astrale pentru fiecare zodie pot fi urmărite în videoclipul de mai jos:

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.