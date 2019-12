Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului.

Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei.

Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mai jos HOROSCOPUL RUNELOR pentru ziua de LUNI 23 decembrie 2019, realizat de sfatulparintilor.ro:

HOROCOP RUNE pentru BERBEC: Runa etalata – INGUZ. Acum este un moment de mare putere in care se poate termina ce trebuie sa se termine ca noi inceputuri sa poata incepe. Dificultatile pot fi rezolvate si clarificate mai usor. Fluturele iese din cocoonul sau. Miscarile te pot ajuta sa te eliberezi dintr-o situatie blocanta. Daca exista pericole, miscarile pe care le vei face te vor scoate din ele sau tine in afara lor.

HOROCOP RUNE pentru TAUR: Runa etalata – JERA. Rezultatele benefice sunt favorabile pentru orice actiune ai intreprins. Poate insa sa mai dureze pana cand culegi aceste rezultate si ele pot sa nu fie rapide pentru ca mereu este implicata o fereastra de timp necesara. Nici fermierii nu pot grabi recolta tragand de vlastare sa se faca mari. La finalul sezonului insa, te vei scalda in abundenta.

HOROCOP RUNE pentru GEMENI: Runa etalata – KENAZ. Semnificatie DESCHIDERE. Focul de regula simbolizeaza emotii si pasiuni intense. Cu toate acestea, runa iti reaminteste ca pasiunea, ca orice altceva, are doua fete. Pasiunea excesiva poate duce la obsesie distructiva dar pe partea sa pozitiva poate duce la creativitate. O claritate a intentiei in atitudinea ta este necesara acum, ca sa eviti sa cazi in partea negativa a pasiunii tale. In zona relatiilor, runa Kano anunta deschidere reciproca mutuala. Faclia intelegerii este aprinsa din nou pentru amandoi, iar puterea creativa a unui asemenea foc poate sa duca la mari realizari si constientizari.

HOROCOP RUNE pentru RAC: Runa etalata – LAGUZ : Runa Laguz este runa ce reprezinta apa. Laguz este o runa cu energie puternic feminina si, precum oceanele, contine multa putere de o natura incontrolabila. In acest context, mesajul runei sugereaza faptul ca o mare putere ce ti-ar putea face rau este luata de la tine, cu forta valurilor marii. Mai simbolizeaza si posibilitatea startului unei calatorii. Intrucat runa are si un mesaj de putere sexuala, ea sugereaza atentie cu privire la forta pe care sexualitatea ar putea-o avea asupra ta sau asupra altui om prin tine.

HOROCOP RUNE pentru LEU: Runa etalata – MANNAZ (cu fata in jos). Aparent te simti impiedicat sa mergi inainte spre progres. Nu e un timp potrivit sa ceri ajutor altora. Acum trebuie sa te uiti la tine ca sa vezi ce cauzeaza progresul sa intarzie. Runa sugereaza ca exista o povara ce iti consuma energia. Ea trebuie eliberata ca sa poti merge din nou tot inainte in calatoria vietii.

HOROCOP RUNE pentru FECIOARA: Runa etalata – NAUTHIZ (cu fata in sus). Ca sa ai succes, este nevoie mai intai sa faci mici sacrificii, exact asa cum maestrii de sah trebuie sa isi sacrifice unele piese ca sa castige jocul. Tine de sarcinile curente, ai rabdare si lucrurile vor iesi bine. Nu te ingrijora despre viteza lucrurilor, un ritm mai lent iti va permite sa ai timp sa vezi ce este in jurul tau.

HOROCOP RUNE pentru BALANTA: Runa etalata – OTHILA (cu fata in jos). Poate ca o destinatie finala ti se pare prea departe. Te poti focusa pe ceva mai realizabil? Gandeste-te la ce poti obtine pas cu pas, ca sa ai puterea sa obtii visul mare. Viata pare nedreapta uneori, dar aceste situatii te fac sa cresti. Nu uita sa ii apreciezi pe toti ce iubiti atunci cand ei apar.

HOROCOP RUNE pentru SCORPION: Runa etalata – PERTH (cu fata in sus). Runa sugereaza ca este pe cale sa inceapa un nou capitol din calatoria vietii tale. Cu toate acestea, nu este suficient sa te bazezi doar pe destin ca sa fii calauzit. Fa tot ce poti mai bun din abilitatile si cunostintele tale ca sa te asiguri ca acest urmator capitol este cat se poate de placut si plin de recompense. Fii constient de tine si bucura-te de experienta. Distreaza-te si relaxeaza-te inconjurat de placerile pe care viata le are de oferit pentru tine.

HOROCOP RUNE pentru SAGETATOR: Runa etalata – PERTH (cu fata in sus). Runa sugereaza ca ceea ce a fost ascuns s-ar putea sa iasa la suprafata iar asta sa provoace un cadou neasteptat. Este timpul in care faptele tale bune din trecut pot fi recunoscute si recompensate. Nimeni nu te poate supara sau strica echilibrul decat daca tu ii permiti sa o faca.

HOROCOP RUNE pentru CAPRICORN: Runa etalata – RAIDO. Aceasta runa te face atent la comunicare, in special daca sunt implicate doua parti. Ai o ridicata valoare si incredere de sine insa e bine sa tii minte ca nu suntem construiti sa ne bazam doar pe propria noastra persoana in singuratate. Cere ghidare de la puterile superioare si sa stii ca facand asta faci actiunea potrivita.

HOROCOP RUNE pentru VARSATOR: Runa etalata – SOWULO (cu fata in sus). Acum este un timp minunat pentru toate lucrurile pe care le iubesti in viata, oameni, locuri, obiecte si situatii. Aceasta este o runa foarte pozitiva si sugereaza ca orice ti-ai pune in minte va atrage succesul. Daca esti in cautarea ghidului tau spiritual, runa iti sugereaza ca te apropii de rezultat.

HOROCOP RUNE pentru PESTI: Runa etalata – TEIWAZ (cu fata in sus). Runa indica faptul ca acum poate fi timpul sa te ridici drepti pentru tine insuti si sa aperi in ceea ce crezi. Ajuta-i pe altii care sunt prea slabi sa isi urmeze calea singuri dar nu te lasa distras de cei care doresc sa iti controleze cararea ta.