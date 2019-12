Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicata acestei saptamani (23-29 decembrie 2019).

Etalarea si interpetarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.

Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti.

Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

Iată mai jos HOROSCOPUL RUNELOR valabil până pe 29 decembrie, pentru fiecare zodie, realizat de sfatulparintilor.ro:

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC

Runa germanica etalata : EHWAZ. Aceasta runa poate indica mai multe lucruri. O situatie iti poate aduce ceva nou in viata ta, intalnirea cu oameni noi, dezvoltarea unei abordari fundamental difetrite a vietii si a oamenilor, schimbarea unei locatii, plecarea intr-un loc diferit. Fiecare situatie iti promite o schimbare graduala spre mai bine. Fii pregatit pentru schimbare si ajuta, este cel mai favorabil.

Sfatul este: schimba-te. Numai in acest caz schimbarile externe benefice pot aparea. Subiectul schimbarii are legatura cu stilul tau de viata si relatiile cu oamenii.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR

Runa germanica etalata : PERTH. Nu te astepta la foarte mult acum. Daca repeti vechiul, asteapta-te sa suferi. Nu te focusa pe trecut, altfel vei neglija si rata adevarul din ce traiesti acum. Ar putea aparea o situatie in care sa spui ca ai avut ghinion sau ai putea recunoaste un anumit blocaj specific sau provocare. Depinde doar de punctul tau de vedere. Poate fi orice, tu alegi si ce e si ce faci cu experienta.

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI

Runa germanica etalata : SOWELU. Ceea ce tanjesti si doresti sa fii, deja esti. Este timpul sa te reincarci si sa te regenerezi. Ar putea fi nevoie sa te retragi din situatii presante, dar fa o retragere in propria-ti putere, nu din cauza unei slabiciuni. Lasa Soarele sa lumineze secretele pe care le-ai ascuns chiar si de tine. Oricum, tine minte ca de unul singur nu poti face nimic. Numai cand te bazezi si sprijini pe Divin, vei putea realiza orice maret.

ETALARE RUNE PENTRU RAC

Runa germanica etalata : URUZ. Anumite aspecte din viata pe care ai trait-o pana acum au ajuns la un final. Cu toate aceasta, nu este vorba de o runa a finalului, este in schimb o runa a noilor inceputuri. Poate ca exista un intuneric pe tunelul ce te duce spre o noua viata, dar lumina noutatilor bune va fi foarte puternica la capatul tunelului. Ai incredere si speranta. Fii pregatit sa primesti printr-o pierdere o oportunitate deghizata.

ETALARE RUNE PENTRU LEU

Runa germanica etalata : ODIN. Ceea ce este nestiut si ceea ce este nevazut sunt active acum in viata ta. La inceputuri nu a fost nimic si la final, nimic ramane. Controlul nu poate fi folosit pentru ceva ce inca nu exista, nu a fost creat. Dar, precum cartea Prostul de la cartile de Tarot, este posibil sa fie nevoie sa faci un salt de credinta si sa te arunci in acest mare vid al vietii. Fa asta cu mainile libere si cu credinta nestramutata. Te bazezi pe puterea creativa a necunoscutului.

ETALARE RUNE PENTRU FECIOARA

Runa germanica etalata : HAGALAZ. Exista activa in tine o nevoie de a rupe lanturile si a fi liber din circumstante ce te constrang. Exista unele lucruri in afara ariei tale de control. Te poti simti acum ca si cum te-ai trezit dupa un lung somn si iti trebuie putin timp pana iti revii in totalitate cu toate simturile. Ar putea fi o pierdere inainte de a fi un mare castig, dar nu neapat.

ETALARE RUNE PENTRU BALANTA

Runa germanica etalata : FEHU. Sagetile pe care le-ai trimis repetat spre ce vrei au ratat tinta fie de aproape fie de hat, departe. Vaporul tau a ajuns, dar tu esti la grajd si astepti un cal bun. Observa situatia si intreaba-te “Ce am eu nevoie sa invat ca sa pot merge mai departe cu progresul meu ?”. Acum ai oportunitatea sa vezi unde se afla adevarata comoara pentru tine care te va duce mai departe.

ETALARE RUNE PENTRU SCORPION

Runa germanica etalata : THURISAZ. Este munca de facut, atat in tine cat si in afara ta. Sa stii ca esti pregatit sa contactezi Divinul si sa simti raspunsul. Acum poti vedea ceea ce este ascuns in tine. Sa stii ca daca vei reusi asta acum, esti pe calea buna si faci ceea ce trebuie pentru tine. Rabdarea si asteptarea este una din cele mai bune actiuni de facut. Daca astepti, da la o parte emotia de rezistenta in timpul asteptarii.

ETALARE RUNE PENTRU SAGETATOR

Runa germanica etalata : ANSUZ. Multe lucruri iti par de neinteles si actiunile iti par in zadar. Insa, incearca sa accepti ce se intampla din punct de vedere filozofic. Accepta ca o situatie este exact asa cum este, ca este inevitabil sa fie asa chiar daca tu nu gandesti asta. Viata ta trece printr-un proces de tranzitie. este o faza naturala de dezvoltare pentru o persoana sau situatie. Deseori, ca sa descoperi sau inveti ceva, trebuie sa treci si prin durere, insa vei deveni mai intelept. Incearca sa privesti la rece O situatie ce te preocupa, poate ca o analiza anterioara nu a fost foarte clara. Si cel mai important, simte recunostinta pentru destin, iti da ocazia sa inveti ceva si sa devii mai puternic.

ETALARE RUNE PENTRU CAPRICORN

Runa germanica etalata : MANNAZ. Daca crezi ca te poti baza pe recunoasterea meritelor si sa iti demonstrezi toata gloria ta, te inseli. Din contra, o situatie iti cere sa manifesti smerenie si umilinta. Nu trebuie sa atragi atentia artificial. Cei dragi si prietenii nu prea sunt inclinati sa te onoreze acum iar sefii pot sa nu fie fanii tai la acest moment. Poate chiar sa existe o atitudine incorecta a cuiva fata de tine. Nu incerca sa contraatacti, arata-ti flexibilitatea. Nu instiga agresiunea in alti oameni.

Nu te ofensa si nu fii nervos cand ploua, ploaia ii uda egal pe toti. Daca o asemenea atitudine se indreapta spre tine si nu suporti, incearca sa iesi din manifestarile negative ale persoanei, ascunde-te figurativ.

Sfatul este : nu este acum momentul sa culegi roadele. Perioada este favorabila pentru o dezvoltare de sine calma si rationala care va da rezultate neasteptate.

ETALARE RUNE PENTRU VARSATOR

Runa germanica etalata : OTHILA. O situatie prezenta are doua aspecte. Daca esti interesat in relatia cu cineva, atunci este posibil sa fie timpul ruperii relatiei. Este mereu trist, dar se merita sa accepti macar filozofic aceasta idee. Sunteti impreuna, ati trecut prin unele lucruri impreuna. Unii oameni sunt meniti sa iti fie alaturi pana la final si tu esti menit sa acompaniezi unii oameni. Doare dar trebuie sa accepti. Nu poti face un om, doar pentru ca te iubeste, sa devina ca tine, sa isi lase propria cale si sa mearga pe a ta. Si nici tu nu ar trebui sa o faci pentru nimeni. Sigur ca e greu sa te rupi ce oameni cu care ai avut momente frumoase in trecut, dar trecutul nu revine, nu tine de el.

Runa iti arata ca este necesar sa opresti o relatie. Tu vei simti care este aceea. Oricum, ti se recomanda o pasivitate rezonabila. Nu face miscari bruste, nu rupe tu brutal nimic. La fel este valabil si in situatii profesionale.

Al doilea aspect al runei este legat de proprietate. Este posibil pentru tine sa castigi ceva sau chiar sa primesti o mostenire. Acum poti dispune de o proprietate cu libertate si cu beneficii.

Sfatul este : da drumul la ce trebuie sa plece fara sa simti furie sau amaraciune. Incearca sa iti lasi trecutul in bratele binelui. In unele cazuri, fii pregatit pentru o achizitie buna.

ETALARE RUNE PENTRU PESTI

Runa germanica etalata : ALGIZ. Oricat de trist ti s-ar parea, lucrul dupa care tanjesti cu toata forta acum, poate fi obtinut foarte greu. Nu te poti astepta la prea mult de la aceasta situatie. Iesirea este una singura : adapteaza-te la evenimentele curente. Incearca sa accepti oamenii din jurul tau si sa nu incerca sa rupi tu stereotipurile comportamentului lor, nu va duce nicaieri. Chiar daca ai dreptate de o mie de ori si ei nu au, nu incerca sa ii deturnezi. In acest fel, doar iti vei disipa propria putere.

Daca nu iti place comportamentul cuiva, incearca sa intelegi ce motiveaza acest om de actioneaza asa. Nu intra in polemica cu el, nu face scene, nu pune ultimatumuri. Ti se cere sa arati flexibilitate in relatie. Daca nu suporti purtarea cuiva si nu te poti adapta, si simti furie si resentiment, cel mai bine este sa te retragi. Nu incerca sa ataci. Circumstantele nu sunt favorabile.

Daca situatia la care te gandesti tine de munca, recomandarile aici sunt la fel. Lasa timpul sa aiba grija de asta. Scoate problema din gandurile tale si incearca sa o ignori o vreme. Fii bland, nu opune rezistenta si vei ramane intact.

Sfatul este : fii atent si urmareste cu vigilenta ce se intampla acum in lume si in tine, e nevoie de versatilitate.