Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei.

Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iată mai jos horoscopul runelor pentru fiecare zodie, pentru ziua de joi, 16 ianuarie 2020, realizat de sfatulparintilor.ro:

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Perth : Aceasta runa indica faptul ca acum te afli intr-o situatie atemporala sau curand se va simti asa. Ce se intampla acum poate fi perceput subiectiv drept o situatie intre cer si pamant. Trecutul este mort iar viitorul nu s-a nascut inca. Te poti simti ca si cum ai picat in afara timpului si esti pierdut. Este doar o stare temporara pana te regasesti din nou.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – THURISAZ, inversata. Relatiile personale sunt accentuate acum. Unele rupturi sunt mai probabile decat unele noi uniuni. Mentine-ti umorul si detasarea orice se intampla. Chiar si esecurile pot fi oricand redirectionate si privite drept oportunitati ce si sunt, de fapt.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in sus). Acum vei putea primi raspunsurile pe care le cautai de mult timp. Raspunsurile pot fi deja acolo ca tu sa le vezi. Cauta semne si confirmari in preajma ta, dar chiar daca nu vezi mesajele, ghidarea va veni spre tine in vise.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – EIWAS (cu fata in sus). Runa iti arata ca te afli pe calea buna spre visele tale. Pot fi anumite intarzieri in planurile tale, si in timp ce ai putea crede ca esti impiedicat, de fapt unele amanari sunt chiar un lucru bun pentru ca iti dau timp sa faci un pas in spate si sa vezi imaginea mai mare. Ai parcurs un drum lung pana aici si trebuie sa vezi orice amanare drept o oportunitate de a verifica ca totul este la locul sau si ca ai toate informatiile necesare pentru a lua decizii. Acum este timpul pentru o revizuire inainte de continuarea calatoriei tale.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Hagalaz : Exista provocari in viata ta dar nu trebuie sa te temi de ele, ci sa le faci fata. O furtuna cu grindina nu trebuie sa te sperie ci sa o privesti si sa vezi ca este doar apa. Fa la fel cu provocarile : ele iti intaresc determinarea si te fac sa le faci fata cu curaj, intelegand ca sunt doar pietre pe care sa pui pasul in drumul spre obiectivele tale. Cere provocari mai mari pentru ca vei capata astfel mai mult dupa ce le vei depasi.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – KENAZ (cu fata in sus). Daca tu esti persoana care da altora cunostintele tale in detaliu, experientele si aventurile tale, nu fii descurajat daca pare ca cine primeste nu este interesat. Va veni un moment in care iti vor asculta fiecare cuvant sau isi vor aminti ce le-ai spus acum. Incearca sa fii cat mai specific posibil si cu detalii, intrucat aceste fapte si informatii vor fi importante in viitor. Fiecare poveste merita sa fie spusa si inregistrata, iar cele ale familiei tale extinse nu sunt exceptii. Cadoul cunoasterii transmise este cel mai valoros cadou care poate fi dat. Foloseste-l cu intelepciune!

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – OTHILA (cu fata in sus). Desi libertatea financiara poate fi ceva spre care tinzi, nu uita sa ai libertatea de a te bucura de viata si de familie si prietenii din preajma. Nu sacrifica traitul doar de dragul de a castiga. Imagineaza-ti ce lasi celor ce urmeaza dupa tine. Este important ca viata ta sa fie cat de buna poate fi, ca sa inspiri si motivezi pe cei din jur. Asta va asigura generatiilor viitoare sa beneficieze de pe urma intelepciunii si abilitatilor tale, nu doar de pe urma banilor tai.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – TEIWAZ, inversata. Fii prudent in ce competitii si confruntari te implici si la ce mijloace de lupta recurgi in dorinta de a-ti asigura succesul. Fara echilibru, pot aparea probleme legale. In razboi, curajosii luptatori stiu cand sa avanseze, cand sa se retraga si cand sa stea in expectativa. Aceasta runa este simbolul masculinului curajos, al razboinicului neinfricat asa cum suntem fiecare dintre noi. Semnifica motivatia, ambitia si castigul. Exista o energie a confruntarii, a competitiei si a invingerii in urma sa, a tariei si fortei. Are energie de foc si este conectata cu Tyr, zeul razboaielor.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – ODIN : Runa germanica Odin este marea runa alba, runa simpla, goala a necunoscutului. Totul incepe de la vid si totul se incheie in vid. Vidul inseamna campul larg deschis de oportunitati nesfarsite. Atunci cand apare runa Odin in extragere, ea anunta faptul ca urmeaza un moment plin de posibilitati la care, ca sa ajungi, este nevoie de o incredere si credinta absoluta. S-ar putea sa fie nevoie sa faci un salt in credinta, cu bratele total deschise si fara nimic in palme. Tot ce este mai bun te asteapta dincolo de acest salt. Esti in stare?

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Dagaz : Obiectivul tau este sustinut de lumina divina. Fii sincer si corect iar norocul te va ajuta. Esti protejat de lumina si iti da o viziune clara ca sa eviti orice pericol, nu doar sa fii orbit de egoul tau. Ramai smerit iar lucrurile bune sunt pe drum spre tine.

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – Gebo : Aceasta runa iti da sfatul ca iti prind bine uniunile cu alti oameni acum, de aici iti vine puterea. Insa nu uita de libertatea pe care fiecare membru al unei aliante o are. Ai nevoie de rabdare, intelepciune si munca pentru a fi si jucator de echipa dar a-ti mentine si libertatea.

ETALARE RUNE pentru PESTI

Runa etalata – Jera: Asteapta-te la un rezultat pozitiv. Insa este devreme sa te culci pe proprii lauri ai victoriei. Esti aproape de succes, dar este nevoie sa treci prin toate fazele ciclului, fara exceptie. Iata care este dezideratul final – sa recoltezi ce ai semanat, dar si aceasta recoltare prespune un efort prin care e nevoie sa treci. Nu te poti relaxa acum, altfel risti sa pierzi totul.