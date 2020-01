HOROSCOPUL RUNELOR pentru sâmbătă, 25 ianuarie 2020. Vești DEVASTATOARE pentru nativii ACESTOR ZODII: FATALITATEA va lovi pe neașteptate!

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iată, mai jos, horoscopul runelor pentru ziua de sâmbătă, 25 ianuarie 2020, realizat de sfatulparintilor.ro.

BERBEC

Runa etalata – ODIN. Semnificatie NECUNOSCUTUL. Runa fara niciun semn pe ea inseamna ca necunoscutul si nevazutul sunt active acum in viata ta. La inceputuri era nimic si la sfarsit ramane nimic. Controlul nu poate fi folosit asupra a ceva ce inca nici nu exista. Ce ti se solicita este sa te arunci cu incredere in acest necunoscut. Da fa asta cu bratele total goale si cu o credinta de nezdruncinat. Ce te va sprijini total este puterea creativa a Necunoscutului vietii.

TAUR

Runa etalata – Dagaz: Aceasta runa reprezinta ciclicitatea: zi-noapte. Ce se ridica va cadea. Ce creste va descreste. Acesta este fluxul naturii. Dagaz este runa trezirii spirituale, a lumii noi, a noilor posibilitati si oportunitati. In timp ce unele palesc, altele se ridica si stralucesc. Universul cere echilibrul, iar proportiile sunt perfecte.

GEMENI

Runa etalata – GEBO : Norocul iti zambeste si surprize dragute vor veni neasteptat. Ceva pozitiv este pe drum spre tine, ceva ce meriti in totalitate. Poate ca vei primi premieri, recompense, poate o promovare, un cadou sau o recunoastere. Exista speranta si bucurie. Exista promisiuni implite si vise ce devin realitate. Exista gratie si iertare. Poate ca un anumit tip de parteneriat este pe cale sa se nasca. Daca este acest caz, runa Gebo iti reaminteste sa iti mentii propria individualitate : tine minte ca parteneriatele reale apar cand doua fiinte puternice si independente formeaza o echipa, fiecare mentinandu-si unicitatea si propria singularitate.

RAC

Runa etalata – JERA: Runa Jera este una din acele rune ce vorbeste despre ciclurile naturale ale anului, in acest caz despre recolta de toamna. Aceste cicluri sunt eterne. Prin mesajul sau de recolta si bogatie in urma trudei, aceasta runa poate simboliza graviditate sau orice alta forma de a culege fructe si roade, si este in special un indicator al ciclurilor de viata date de karma sau de providenta – ce semeni, aceea culegi. Vei culege, asadar, ceea ce ai semanat, dar recolta va fi una buna si bogata. Este semn de prosperitate.

LEU

Runa etalata – Sowulo : Aceasta runa iti da acum sfatul sa iti obtii integritatea, inclusiv pentru o tema ce te preocupa acum. Iti este favorabil sa primesti multa satisfactie. Tine minte insa ca din cand in cand trebuie sa te retragi in liniste ca sa te refaci. Daca reactionezi cu intelepciune fata de tine, constientizandu-ti puterile si abilitatile si intarindu-ti forta prin perioade de odihna, succesul iti este garantat.

FECIOARA

Runa etalata – WUNJO : Runa germanica Wunjo este runa bucuriei si semnifica lumina, confort, veselie si stare de bine. Aceasta runa este asociata cu o stare de siguranta si relaxare foarte necesara oricarui razboinic viteaz pregatit de cuceriri care stie ca starea de bine este fundamentala pentru reusita sa. Vremurile dificile sunt, in sfarsit, in urma ta. Bucura-te pentru ca meriti sa traiesti asemenea clipe.

BALANTA

Runa etalata – Berkana : Daca vrei sa ai parte de crestere pe un domeniu sau aspect de viata si aceasta se lasa asteptata, nu ceda cu descurajare pentru ca aceasta atitudine nu te ajuta. Analizeaza mai bine situatia cu atentie si mai presus de orice analizeaza-te pe tine. Cu ce contribui tu la o stagnare?

SCORPION

Runa etalata – Fehu : Fehu este runa abundentei lipsite de egoism, deci las-o sa straluceasca si sa te ajute si pe tine si pe cei din preajma ta. Cand apare Fehu, esti mereu bogat spiritual dar nu folosi asta gresit si nici nu iti ceda puterea celor ce abuzeaza de ea. Discernamantul este foarte important.

SAGETATOR

Runa etalata – INGUZ (cu fata in sus). Inguz indica o perioada buna sa incepi proiecte noi pentru ca ai energie si motivatie sa schimbi lucrurile in bine. Totusi, este nevoie sa tai vechile legaturi pe actualele proiecte ca sa poti incepe unele noi. Daca relatiile de familie sunt importante, acum este un timp pentru a imparti si arata apreciere pentru ei, in special daca e vorba de membri tineri de familie. Poti identifica obiecte de familie cu semnificatie speciala si sa spui celor dragi mai tineri despre ele si ce inseamna pentru tine.

CAPRICORN

Runa etalata – Mannaz: Cand iti apare aceasta runa mesajul este sa faci un pas in spate si sa te privesti ca element al unei intregi comunitati (familie, grup de prieteni). Care este relatia ta cu acesti oameni? Cum relationeaza ei cu tine? Aceasta poate fi cheia performantelor pe care le ai.

VARSATOR

Runa etalata – Raido: Aceasta runa simbolizeaza drumul personal. Mesajul este ca opririle de-a lungul drumuli sunt mai putin importante decat calatoria in sine. Conform mitologiei norvegiene, cursul unei vieti este determinat de trei surori tesatoare numite “Norne”. Ele traiesc la baza Arborelui Lumii. Cele trei surori tes destinele intregii omeniri. Prima sora, Urdr (a deveni), invarte firele destinului fiecaruia. A doua sora, Verdandi (a fi), masoara firele. Iar a treia sora, Skuld (a veni), taie firul. Pentru ca nu stii cat masoara firul si cand il va taia cea de-a treia sora, bucura-te de fiecare moment de pe parcursul vietii.

PESTI