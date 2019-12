HOROSCOP RUNE. Iată mai jos mesajul pietrelor magice pentru fiecare zodie, pentru ziua de vineri, 27 decembrie 2019, potrivit sfatulparintilor.ro.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – EIWAS (cu fata in sus). Viata este ca o calatorie. Poti sti incotro te indrepti dar nu stii ce vei vedea pe drum sau ce vei gasi in calatoria ta. Asigura-te ca ai harta corecta. Nu te teme sa abandonezi planuri care s-au facut deja ca sa lasi loc unui plan mai bun care sa te duca la succes. Fiecare om de succes iti poate spune ca uneori este nevoie sa faci un pas in spate ca sa permiti urmatoarea miscare si schimbare sa se intample pentru binele tau. Bucura-te de drum si nu fii prea mandru sa ceri ajutor la nevoie.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – ELHAZ (cu fata in sus). Aceasta este o runa a prieteniei si cineva iti poate oferi ajutor in curand. Nu te teme sa accepti acest ajutor. Va lucra alaturi de tine si te va ajuta protejandu-te de probleme de la orizont. Fii vigilent la aceste probleme pentru ca paza buna trece primejdia rea.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – FEHU (cu fata in jos). Pot fi tot felul de frustrari in viata ta, posibil in mai multe domenii. Trebuie sa iei un pas in spate din evenimentele ce se intampla si sa incerci sa le analizezi dintr-un punct de vedere exterior si detasat. Asta ar trebui sa te ajute cu evaluarea situatiei si sa iti dea oportunitatea de a invata din ce se intampla. Vei fi in stare sa vezi directia mai clar in care trebuie sa calatoresti ca sa permiti vietii tale sa se imbogateasca.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – GEBO. Gebo semnifica interactiunea divina dintre doua persoane. Este simbolul mainilor incrucisate din parteneriatele buna, a imbratisarilor si a strangerilor de mana. Energia sa este a intelegerilor, cadourilor, promisiunilor de alianta, companionilor in iubire sau in afaceri dar si in casatorie. Exista multa energie de caritate si implicare cu grija buna atasata acestui simbol. Gebo este conectata cu Odin, Tatal Ceresc si cu Freyja, Mama absoluta. Gebo iti vesteste acum noi relatii ori o nastere ori o casatorie sau un aranjament de afaceri. Bucura-te !

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – HAGALAZ (cu fata in sus). Fii atent sa nu incepi nimic riscant acum. Rezultatele vor fi mai bune daca mai stai putin. Aceste dificultati sunt doar temporare. Foloseste acest timp de asteptare ca o oportunitate de a invata rabdarea. Verifica fiecare data concreta pe care o ai si vei reusi.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – ISA (cu fata in sus). Runa sugereaza ca ar fi bine sa faci o pauza si sa gandesti in loc sa te duci buluc inainte spre orice aranjamente financiare. Trebuie sa cauti claritate pe orice nu esti sigur. Poate este momentul sa fii rabdator si sa mai astepti, decat daca nu e absolut necesar sa faci lucruri acum. Rabdarea este ceruta si necesara.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – INGUZ, inversata. Esti atentionat fie ca energia creatiei si a fertilitatii nu curge liber prin tine si sa remediezi situatia, fie sa iti dai seama ce iti cauzeaza o stare de tristete sau depresie care te impedica sa curgi cu valul creatiei divine. Runa este conectata cu energia lui Inga, divinul feminin si este simbolul genitalelor feminine, a tot ce inseamna fertilitate si creativitate. Creatia este feminina si este o stare de a fi. Tot ce facem inseamna creatie si viata: muncim, cantam, speram, plangem, gandim, radem, mergem, ne odihnim, suntem.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Jera: Jera este runa succesului si a continuitatii. Vesteste stare buna de spirit, rodnicia planurilor, recompense pentru eforturile trecute. Se anunta recompensa mare pentru cei ce si-au muncit pamantul cu mainile lor. De regula, Jera este o runa puternic pozitiva insa fiind un simbol al relatiei cauza efect poate sa insemne si ca vor veni rezultate ale altor actiuni din trecut care nu au fost foarte pozitive. Ca atare, Jera inseamna justitie iar justitia inseamna si recompensa si pedeapsa.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – KENAZ (cu fata in sus). Kenaz iti sugereaza ca un cadou se anunta in viitorul tau imediat. Poate fi vorba de un cadou fizic concret sau de un cadou de cunostinta, cunoastere. Fie il dai, fie il primesti. Cel mai bun cadou pe care il poti da cuiva este experienta si cunoasterea. Nu te astepta la nimic in schimb, altfel cadoul nu mai este cadou.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – LAGUZ. Runa este simbolul florii plutitoare pe apa care merge lin incotro o duce curentul apei iar daca exista un blocaj, ea va pluti cu gratie in jurul sau si va gasi o alta cale. Runa este conectata cu energia zeilor oceanelor Skadi si Njord. Ea sfatuieste sa iti conservi energia ca sa obtii rezultatul dorit, chiar daca dureaza mai mult timp si sa ai abilitatea de a avea simtul umorului treaz pe drum. Curgi si razi !

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – MANNAZ. Esenta este apa iar apa este clara si flexibila. Claritatea si disponibilitatea sa te schimbi sunt alegeri eficiente de a fi acum. Daca esti drept cu tine, vei fi drept si cu altii si altii cu tine. Fii devotat, fii moderat si fii si tu flexibil ca apa, doar atunci vei avea o directie clara.

ETALARE RUNE pentru PESTI

Runa etalata – NAUTHIZ, inversata. Ai pus dorinte si nevoi mai presus de iubire si armonie cu ceilalti ? Ai pus presiune ca sa se implineasca urgent ceva din ce doresti ? Ai batut din picioare in fata zeitatilor ca sa iti aduca ce vrei ? Runa Nauthiz iti vesteste ca asta iti blocheaza rezultatele. Poate ca esti indiferent la dorintele altora si concentrat doar asupra dorintelor tale. Cine ai fi tu fara aceste dorinte si implinirea lor ? Care ar fi cel mai rau lucru pe care l-ai simti daca o dorinta nu ti s-ar implini niciodata ? Esti indrumat sa stai in energia lui “niciodata” ca sa simti si sa te eliberezi. Nauthiz este simbolul unei rani sau taieturi dar si a nevoilor si cum pot blocajele sa opreasca progresul dar si ce poti invata din etapele de rabdare in care iti gandesti creativ pasii urmatori.