Horoscop dragoste săptămâna 4-10 martie 2019. Uranus se mută în Taur. Ce se întâmplă cu amorul?

Horoscop dragoste. Iata horoscopul dragostei pentru saptamana 4-10 martie 2019, una din cele mai intense din cea de-a treia luna a anului 2019. Nu doar ca avem o Luna Noua speciala in Pesti, nu doar ca incepe sezonul planetelor retrogradelor prin miscarea retrograde a lui Mercur in Pesti, dar are loc marele eveniment ce ne va influenta pe toti pana in 2026: Uranus revine in Taur si se va confortabil aici timp de 7 ani.

Mercur retrograd in Pesti

Pe 5 martie, Mercur intra retrograd in Pesti, pana pe 28 martie. Este primul retrograd al anului si primul retrograd al lui Mercur din cele 3 care au loc in 2019, toate in semne de apa. Citeste aici detalii.

Uranus se muta in Taur

Uranus se muta in Taur si va fi Luna noua in Pesti, incepand din 6 martie. Acest lucru inseamna inceputul unui nou ciclu. Luna noua aduce energia care te ajuta sa-ti gasesti echilibrul si te indeamna sa-ti asculti inima, corpul si mintea.

Cand Uranus se muta intr-o alta planeta, se transmit unde puternice in Univers. Vei simti, inca o data, nevoia de schimbare. In luna mai 2018, Uranus a avut o mica sedere in Taur, dar acum va sta aici pana in 2026.

In acest context astral, iata care sunt previziunile pentru fiecare zodie in parte.

Horoscop dragoste Berbec

Relatia de cuplu intra intr-o faza pozitiva. Fa tot ce poti pentru a mentine o atmosfera armonioasa si linistita. Daca esti singur, a venit momentul sa iesi din defensive. Da-le celorlalti posibilitatea sa te cunoasca. Nu ai nimic de pierdut

Horoscop dragoste Taur

Viata amoroasa are nevoie de mai mult efort si mai multa energie. Daca ai dubii in ceea ce-l priveste pe partenerul de cuplu, ar fi mai bine sa rezolvi acum situatia, decat sa astepti ca relatia sa se subrezeasca. Daca tu insuti ai o aventura secreta, fii atent, ai putea fi dat de gol. Daca esti singur, o persoana din cercul tau de prieteni incearca o noua abordare si isi marturiseste sentimentele.

Horoscop dragoste Gemeni

Noua asezare planetara te va face nesigur. Nu lasa necunosctul sa te streseze. Analizeaza ce se intampla cu tine, fa-ti o lista de prioritati, afla ce ai nevoie cu adevarat. In aceasta saptamana se intensifica senzualitatea. Asigura-te ca o canalizezi unde trebuie. Mai ales daca esti singur. Vei intalni oameni multi si poti avea tendinta sa alegi ce nu trebuie.

