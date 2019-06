Horoscop TAROT săptămâna 24-30 iunie 2019. Mesajele CĂRȚILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Horoscop TAROT. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 24-30 iunie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

9 de bate

Aceasta carte inseamna anxietate, griji care te coplesesc. Primul pas pe care trebuie sa-l faci este sa respiri adanc si sa te linistesti. De asemenea, ia fiecare preocupare pe rand si rezolv-o. Vei vedea ca unele dintre ele pot fi imaginare. Fii foarte clar cand analizezi ce temeri ai. Ce sta in spatele acelei frici? Daca simti ca e prea mult sa infrunti aceste temeri singur, nu ezita sa ceri ajutorul. Nu inseamna ca esti o persoana slaba, ci, dimpotriva, una puternica.

Horoscop TAROT. TAUR

Puterea

Aceasta carte iti transmite ca mintea este ceea ce conteaza si trebuie sa-ti pastrezi concentarea pe ceea ce vrei si nu pe ceea ce nu vrei in viata. Mesajul este ca ai abilitatea de a-ti folosi gandurile in favoarea ta sau a celorlalti. Si nu doar abilitatea, ci si responsabilitatea. Infrange-ti temerile, controleaza-ti impulsurile, nu-ti pierde rabdarea. Este important sa meditezi, sa petreci timp singur, chiar si daca esti angajat intr-o relatie si ai 12 copii. Nu-ti da voie sa-ti irosesti energia in frica si griji. Scoate-le din capul tau, pastreaza-ti mintea limpede.

