Horoscop TAROT săptămâna 4-10 martie 2019. Mesajele CĂRȚILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Horoscop TAROT. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii 4-10 martie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

Roata norocului

Aceasta carte iti transmite mesajul ca lucrurile se vor schimba. Cartea este de bun augur, chiar daca schimbarea poate fi dificila si chiar traumatica. Este vremea schimbarii orientarii spre spiritualitate si karma. Schimbarile fac parte din ciclicitatea vietii.

Roata norocului iti reaminteste ca totul va trece, nimic nu ramane definitiv, chiar daca e de bine, chiar daca e de rau. Atunci cand esti pe acoperisul lumii, fii cu picioarele pe pamant si tine cont ca, la un moment dat, situatia poate deveni altfel.

Traieste in prezent, concentreaza-te le lucrurile cu care esti binecuvantat, realizeaza ca nu poti controla ceea ce ti se intampla in viata. Dar nici acest lucru nu e ceva rau. Mergi cu valul si gandeste pozitiv.

Horoscop TAROT. TAUR

8 de cupe

Aceasta carte inseamna ca alegi sa iesi dintr-o situatie care nu iti mai este deloc favorabila. Fie ca este o relatie, fie ca este un job sau un cartier. Poate fi si ceva tristete dar, in general, separarea este in interesul tau. Timpuri prospere te asteapta. Daca instinctul iti spune ca trebuie sa pleci, pleaca. Ai incredere in tine. De cele mai multe ori, cand o usa se inchide, alta se deschide.

Horoscop TAROT. GEMENI

5 de pentagrame

Aceasta carte poate insemna ca nu te simti in siguranta. Dar iti si aminteste ca in viata exista intotdeauna o solutie, fie ca o vezi sau nu. Poate ca te simti singur, dar ai capacitatea de a schimba situatia. Cere ajutor. Poate ca ti se pare ca esti singurul aflat in suferinta, in timp ce ceilalti traiesc in indestulare. Nu trebuie decat sa constientizezi faptul ca cineva te poate ajuta. Nu trebuie decat sa ceri si ti se va da. Ajutorul de care ai nevoie va veni.

