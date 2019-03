Horoscop WEEKEND 8-10 martie 2019. Luna în Berbec după Luna Nouă, de ziua femeii, înseamnă CEVA SPECIAL! Vezi ce aduce pentru tine!

Horoscop weekend. Iata horoscopul de weekend 8-10 martie 2019. Acest weekend incheie o saptamana extrem de intensa astrologic vorbind, cu Mercur intrat in miscare retrograda pentru prima data in 2019, cu Uranus cel rebel, socant si imprevizibil instalat in Taur pana in 2026 si cu o Luna Noua speciala in emotionalul Pesti. Mercur e in Pesti, Luna Noua a fost in Pesti, Soarele este in Pesti.

Multa energie creativa, imaginativa, visatoare, sensibila, romantica si incetosata cu privire la cum se vede realitatea cea pragmatica – iata ce ne aduce energia Pestilor. Nu e de mirare sa fim inca putin bulversati, sa simtim ca ceva se schimba, ca suntem in fata unor noi inceputuri ca situatii de viata, ca relatii sau macar la nivel de credinte si mod de a vedea totul.

Analizam permanent influenta pe care Luna o are asupra noastra pentru ca Luna este astrul ceresc cel mai aproape de pamanteni, deci energia sa joaca un rol important in viata noastra de zi de zi. Luna inseamna apa, inseamna, energii, feminitate, sensibilitate, curgere, contact cu sufletul. Luna schimba zodia gazda o data la doua zile si jumatate, moment in care si noi primim alt tip de influente energetice.

Fiecare faza a Lunii ne afecteaza. Fiecare ciclu luna ne deschide noi oportunitati, vindecari si transformari, daca stim cum sa le folosim ! Atunci cand ne dam voie sa traim in ritmul ciclurilor Lunii, incepem sa ne simtim propriul ritm iesind la suprafata.

Dupa ce a fost Luna Noua in Pesti, in acest weekend, Luna este in Berbec. Tot acum sarbatorim femeia, mama iar Luna este deplin conectata la energia feminina din fiecare om.

Ce ne aduce aceasta Luna in Berbec?

Luna in Berbec este Luna inceputurilor. Ea adauga culoare si stralucire vietii. Poti simti ca totul are o viteza mult mai mare. Fa actiuni pozitive si bucura-te de calatorie!

Sunt zile pline de vitalitate in care vezi ce este esential pentru inima ta si simti ca esti de neoprit in a obtine. Primim de la Luna in Berbec o mare energie ce ne propulseaza inainte. Emotiile pot fi puternice iar rabdarea nu este punctul forte acum.

Luna in Berbec iti da curajul sa iti implinesti scopurile si o constientizare ca nicio provocare nu este prea mare. Ea iti da forta sa treci peste obstacole si viteza sa alergi.

Exista o urgenta cu aceasta Luna in Berbec care te poate impinge la acte impulsive, ca si cum este acum ori niciodata. Berbecul este o energie invincibila care are credinta inocenta ca orice este posibil. Poti lua decizii impulsive, mai ales ca toata lumea se misca rapid. Rezista tentatiei sa faci orice sub presiunea altora, ci doar sub propria ta vointa.

Cand Luna este in Berbec, sunt cateva zile excelente ca sa visam mare si indraznet si sa ne identificam adevaratele pasiuni ale sufletului pentru care vom primi energie de a le da viata.

Pot fi cateva zile foarte puternice emotional. In loc sa te lasi coplesit la nivelul unei probleme, mai bine atac-o direct si rezolv-o. Vezi ce solutie ai sa o depasesti si actioneaza in acest sens. Daca ai clocotit de furie, aceasta Luna iti da curajul sa lasi adevarul sa iasa si sa se manifeste. Luna in Berbec trezeste “batalia” din fiecare. Manifestarea ei este intotdeauna riscanta, dar ea determina schimbarea si de multe ori este pentru mai bine.

Daca esti o persoana statica, acum este momentul sa incepi sa te misti sau sa te inscrii la o clasa de arte martiale de exemplu. A face ceva iesit din obisnuit si care are si o componenta fizica, de miscare, este foarte satisfacator pentru Luna in Berbec.

Ce sa faci cand Luna este in Berbec?

Este un excelent moment pentru a deschide noi drumuri de viata, o afacere sau sa vinzi o proprietate. La fel, poti sa te iei de cineva care tot amana un proiect.

Fii convingator. Bazeaza-te pe tine. Exploreaza-ti ambitiile. Apara-te. Actioneaza dupa propriul impuls.

Ea te sustine daca trebuie sa fii dinamic, daca ai un interviu pentru job sau daca ai o prima intalnire amoroasa.

Sunt favorizate actiunile rapide, in loc de munca sustinuta plictisitoare. Multa miscare fizica este indicata, alergat, dansat, muncit fizic.

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale :

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Un sentiment de vulnerabilitate te poate lua prin surprindere. In loc sa te simti slabit si sa intri in defensiva, imblanzeste-ti pozitia si conecteaza-te la sensibilitatea ta pe care ti-o activeaza Luna in semnul tau. A simti lucruri pe care nu le-ai mai simtit pana acum este un semn ca ti-ai crescut capacitatea de compasiune si iubire. Caritatea si generozitatea incep acasa, deci inainte de a lucra la a-ti extinde iubirea spre altii, incepe prin a-ti oferi tie iertare pentru toate acele momente pentru care te-ai judecat prea aspru. Nu trebuie sa te mai agati de ce a fost. Doar da-ti putina iubire si mergi mai departe.

