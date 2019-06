Horoscop nou WEEKEND de DRAGOSTE sub LUNA în Pești, 21-23 iunie 2019. Cine trădează, cine visează?

Horoscop weekend. Iata horoscopul weekend de dragoste 21-23 iunie 2019 sub Luna in Pesti. Dragostea este emotia primordiala a fiintei umane iar Luna este astrul ceresc ce “raspunde” si ne coordoneaza emotiile. Este, asadar, evident ca tranzitul repetitiv al Lunii prin cele 12 semne timp de 28 zile si fazele sale principale – Luna Noua, Luna plina – au un puternic cuvant de spus pentru felul in care manifestam, atragem si traim iubirea.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.