Iata horoscop zilnic dragoste pentru VINERI 17 MAI 2019; incepem weekendul cu Luna plina in Scorpion iar relatiile de amor sunt puse la incercare. Vor veni constientizari, eliberari, rupturi sau pasiuni fierbinti. Ar fi dulce sa spunem ca azi este o zi simpla si plina de placeri romantice, dar circumstantele astrale pentru viata de dragoste este cu mai multe capcane decat credem.

O jonctiune de patru planete in tenacele Taur inseamna ca poate opunem o oarecare rezistenta la schimbarile care au loc in lumea romantica. Melodramele ne provoaca din cauza complicatiilor cosmice aduce de Luna plina in Scorpion care are drept motto : totul sau nimic. Cand vine vorba de aspecte ce tin de inima, singurul mod de a trece prin aceasta energie intensa este sa ramai cat de flexibil poti. Pana la urma, maine este o noua zi.

Viata amoroasa este plina de surprize zi de zi, dar ce ar fi viata fara dragoste ?

Zilele trecute, Venus, planeta iubirii si relatiilor a ajuns in Taur, zodie pe care o si coordoneaza. Ce aduce zodiei tale tranzitul benefic Venus in Taur 2019 in care Venus il intalneste pe Uranus in Taur dupa 80 ani ? Iata aici !

Citeste in continuare horoscopul zilnic dragoste si sa crezi in iubire mereu!

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Manifesta-ti entuziasmul fata de persoana iubita azi. alinierea planetara curenta te incurajeaza sa iti impartasesti adevaratele trairi si sa nu te ascunzi in spatele unui aer cinic de lipsa de interes. Vei avea un timp mult mai placut daca poti fi onesti si lasi persoana draga sa inteleaga ca vorbesti serios in ceea ce spui. Ofera un cadou original ca sa trimiti un mesaj potrivit direct la inima.

Horoscop zilnic dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Configuratia actuala planetara aduce cu ea asteptari mari pentru o seara minunata ce se poate transforma in ceva valoros pentru inima ta. Nu vei fi dezamagit, mai ales daca te simti mai increzator si curajos decat pana acum. Nu ai motive de ingrijorare si nici nu e nevoie sa porti pandantive norocoase pentru ca iubirea sa curga usor spre tine. ea iti este la indemana, deci fii fericit.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Cu energia celesta a zilei, s-ar putea sa ai parte de unele experiente interesante in viata ta de dragoste. Exista un flux natural pentru zodia ta spre experimentari si dorinta de a face aproape totul diferit. Daca iesi la o intalnire, incearca sa porti haine cu care sa iesi in evidenta. Mergi undeva unde iese la iveala o parte alternativa a personalitatii tale, una cu care nu te afisezi prea des.

