NOU! Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, MARȚI 4 IUNIE 2019. Conversații emoționale pentru zodii. Vezi ce aduc în cuplu

Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, MARTI 4 iunie 2019. Mercur, planeta comunicarii, intra in sensibilul Rac, dand nastere unei atmosfere in care toata lumea are ceva de zis. Conversatiile vor avea un ton distinct, emotional si sentimental. Afla ce aduc aceste discutii in cuplu.

Iata ce-ti rezerva azi astrele in plan amoros.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Inabilitatea ta de a spune lucrurilor pe nume in cuplu poate duce la acumularea de tensiuni si anxietate. Spune-i partenerului ce ai pe suflet, fara sa faci acuzatii. Daca esti singur, nu astepta ca totul sa-ti fie livrat “pe tava”. Actioneaza!

Horoscop zilnic dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Astrele favorizeaza relatia de cuplu. Legatura cu partenerul se imbunatateste vizibil, gratie atitudinii mai intelepte pe care o abordezi. Daca esti singur, nu face miscari disperate. S-ar putea sa dai sperante unei persoane nepotrivite si sa suferiti amandoi.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Trebuie sa iti fi dat seama pana acum ca in viata ti s-au indeplinit dorintele doar dupa ce ai stabilit cu exactitate ceea ce vrei. Hotaraste acum ce vrei de la partener. Spune clar ce iti doresti, nu lasa loc de interpretari sau sa-l pui sa ghiceasca. Daca esti singur, sansele sa-ti intalnesti jumatatea sunt destul de mari. Dar trebuie sa fii sincer si deschis, sa vorbesti fara ocolisuri.

