NOU! Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, JOI 6 IUNIE 2019. Val de emoții puternice pentru zodii! Află ce ai de făcut

Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, JOI 6 iunie 2019. Luna e in Rac si face opozitie cu Pluto retrograd, apoi in sextil cu Venus care isi petrece ultimele zile acasa, in Taur, pentru anul 2019. Te poti astepta la un val de emotii puternice carora trebuie sa le faci fata. Vestea buna este ca Luna se va muta in Leu si va mai clarifica din lucruri. Accepta ajutorul daca ai prea multe pe cap si concentreaza-te sa vezi partea plina a paharului.

Iata ce-ti rezerva azi astrele in plan amoros.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Relatia de cuplu se dezvolta armonios. Daca simti o oarecare stagnare, nu te ingrijora. Vor veni vremuri mai bune. Daca esti in cautarea jumatatii, fii pregatit. Sansele sa apara cat de curand sunt din ce ce in ce mai mari.

Horoscop zilnic dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Viata de cuplu nu poate fi armonioasa daca tu ii porti pica partenerului din diverse motive. Poti darama tot ce ai construit pana acum. O discutie sincera te poate ajuta sa clarifici situatia si sa stiti ce veti de facut in continuare. Daca esti singur, o intalnire neasteptata va aduce culoare in viata ta.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Relatia de cuplu se raceste usor din cauza faptului ca tu nu ii mai acorzi partenerului atentia necesara. Daca esti prea stresat, vorbeste deschis despre ce te framanta. Raspunsul partenerului te va face sa realizezi cat esti de norocos ca-l ai alaturi. Daca esti singur, nu mai sta degeaba. Actioneaza! Creeaza-ti viitorul la care visezi!

