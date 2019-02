Horoscopul celor SINGURI. Îţi vei gasi JUMĂTATEA în 2019?

Eşti singur? Vrei sa stii daca astrele vor fi generoase cu tine, din punct de vedere amoros? Afla daca iti vei gasi jumatatea in 2019.

Berbec

Iti poti gasi jumatatea in 2019 daca esti deschis si accepti provocarile pe care Universul ti le trimite, mai ales dupa luna septembrie. Norocosul Jupiter se afla in Casa Dragostei din zodia ta pentru prima data dupa 10 ani, ceea ce va da un impuls important vietii amoroase. Iesi mai des in oras, flirteaza mai mult.

Nu iti vei gasi jumatatea in 2019 daca inca mai speri ca fostul partener sa se intoarca la tine.

Taur

Iti poti gasi jumatatea in 2019 daca vei lasa pe cineva sa-ti intre pe sub piele. Poti invata ce inseamna cu adevarat sa fii sincer si intim cu o persoana, insa asta inseamna sa ii permiti sa te vada pe tine asa cum esti. Astrele prevad un an in care te vei bucura de viata.

Nu iti vei gasi jumatatea in 2019 daca lasi durerile trecutului sa te macine si sa te tina departe de o noua iubire.

Gemeni

Iti poti gasi jumatatea in 2019 daca vei cauta iubirea adevarata, de durata, langa o persoana careia nu ii este frica de angajamente pe termen lung. Incercarea de a transforma ceva marunt in ceva serios nu va da roade in 2019. Saturn se afla in Casa iubirii din zodia ta si nu permite jocul cu focul.

Nu iti vei gasi jumatatea in 2019 daca devii anxios in legatura cu viata ta amoroasa.