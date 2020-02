HOROSCOPUL RUNELOR pentru 24 februarie! Acești nativi vor pierde SUME IMPORTANTE DE BANI

Iată ce prevestesc runele pentru 24 februarie!

BERBEC

Runa etalata – Uruz : Cand o etapa din viata ta se incheie, instantaneu si inevitabil incepe ceva nou. In viata ta exista o forta care aduce intotdeauna schimbare. Puterea acestei forte este dusmanul oricarei forme de stagnare. Ea cauzeaza respingerea fortelor vechi de viata si creaza forme noi de viata. Adapteaza-te si accepta acest ciclu natural, potrivit statulparintilor.ro.

TAUR

Runa etalata – ALGIZ : Oricat de mult te-ar deranja, ceva dupa care tanjesti cu toata forta acum, poate fi obtinut dar foarte greu. Nu te poti astepta la prea mult de la aceasta situatie in acest moment pentru ca ea depinde de multi alti factori nu doar de dorinta ta. Iesirea este una singura : adapteaza-te la evenimentele curente. Incearca sa accepti oamenii din jurul tau si sa nu incerca sa ii schimbi tu ca sa obtii ce vrei, nu va duce nicaieri. Chiar daca ai dreptate de o mie de ori si ei nu au, nu incerca sa ii deturnezi pentru ca doar iti vei disipa propria putere. Daca nu iti place comportamentul cuiva, incearca sa intelegi ce motiveaza acest om de actioneaza asa. Nu intra in polemica cu el, nu face scene, nu pune ultimatumuri. Ti se cere sa arati flexibilitate in relatie. Daca nu suporti purtarea cuiva si nu te poti adapta, si simti furie si resentiment, cel mai bine este sa te retragi. Nu incerca sa ataci. Circumstantele nu sunt favorabile.

GEMENI

Runa etalata – ELHAZ (cu fata in sus). Aceasta este o runa a prieteniei si cineva iti poate oferi ajutor in curand. Nu te teme sa accepti acest ajutor. Va lucra alaturi de tine si te va ajuta protejandu-te de probleme de la orizont. Fii vigilent la aceste probleme pentru ca paza buna trece primejdia rea.

RAC

Runa etalata – ISA. Isa semnifica forta primara a ghetii si a solitudinii. Energia de izolare sau de independenta este legata de runa Isa. Isa spune povestea ghetii, a frigului si ce inseamna sa fii singur dar si cum poti trai bine gandind independent si imputernicindu-te. Ceva acum este inghetat pentru tine si asa vor fi o vreme insa mesajul si indicatia este sa accepti cu inima deschisa aceasta stare de fapt pentru ca asa este cel mai bine pentru tine. Isa este conectata la Skadi, zeita zapezii si a ghetii. Poarta in semnificatia ei nevoia de a fi singur si ascuns de restul lumii. Cele mai mari revelatii si cresteri au loc in aceste momente.

FECIOARA

Runa etalata – PERTH : Perth este runa sansei si a pariurilor. Arunca zarurile si lasa-te pe mana sortii. A paria este un mod placut sa depasesti perioadele de noapte…cat timp este un pariu fara pericole. Jocurile de noroc si sansa au perspective ce sunt ascunse de noi, asa cum Perth semnifica si secrete necunoscute. Runa simbolizeaza si transmite distractie si abandon salbatic dar fii cu grija pentru ca este si runa misterului si a rezultatelor finale neasteptate. Nu poti pierde daca nu joci, dar nici nu castigi mereu.

BALANTA

Runa etalata – THURISAZ : Thurisaz este reprezentat de un spin, simbolul cel mai de baza al barierelor ce stau fie intre tine si un avantaj, fie intre tine si un necaz. In cazul gardurilor vii, spinii protejeaza impotriva atacurilor ce vin dinspre alte taramuri. In cazul tufelor de trandafiri, spinii ne tin departe de frumusrte. Desi spinii sunt pasivi si nu au ganduri, ei inteapa, rup sau uneori pot fi si otravitori. Astfel, aceasta runa iti sugereaza sa iti analizezi o violenta irationala si o furie pe care o ai. Unde in viata ta esti ca un spin ? Cine sau ce este spin in viata ta acum ?

SCORPION

Runa etalata – ANSUZ : Aceasta runa te avertizeaza sa te astepti la neasteptat si neprevazut. Este un mesaj ce te cheama cu deschidere spre schimbare si renovare, poate chiar si spre o noua viata. Vor aparea noi relatii, noi conexiuni, noi contacte, deci ti se recomanda sa fii cu ochii si urechile deschise spre intalnirile obisnuite sau reuniunile sociale pe care le vei avea. Pe de alta parte, runa Ansuz iti reaminteste ca mai intai trebuie sa te iubesti si hranesti pe tine inainte de a incerca sa iubesti si hranesti pe altii : este imposibil sa dai ceea ce nu ai. Aceasta runa iti reaminteste sa iti reamintesti asta zilnic.

SAGETATOR

Runa etalata – Eiwaz : Manifesta rabdare si perseverenta, nu arunca pe geam munca inceputa. Nu da inapoi, nu ceda, nu te indoi, apar obstacole ca sa fii testat, nu iti reconsidera radical propriile opinii. Trebuie sa inveti sa depasesti obstacolele dar cu propria ta judecata. Este nevoie si sa manifesti viziune, cum ar fi sa selectezi intuitiv deciziile corecte si sa previi consecinte nedorite.

CAPRICORN

Runa etalata – HAGALAZ. Aceasta runa este conectata cu Heimdall, gardianul taramurilor ghetii si a lumilor subterane. Ea simbolizeaza bruma, iarba si furtunile de zapada. Energia sa indica finalul a ceva vechi pentru a crea loc aparitiei noului. Aparent este o energie a haosului insa Hagalaz apare cand esti sfatuit sa renunti la vechi obiceiuri ca sa instalezi unele noi. Forte in afara controlului tau par a produce un haos dar este spre binele tau. Ai rabdare si incredere in urmatoarea etapa.

VARSATOR

Runa etalata – KENAZ: Viata ta se poate schimba si foarte curand, ceva ce era inainte “incuiat” acum va deveni disponibil. Elibereaza-ti talentele si lasa-le sa se miste spre o cauza sau spre o relatie. Altfel, calitatile tale nu isi vor gasi drum spre exterior sau vor deveni opusul.

PESTI

Runa etalata – OTHILA (cu fata in jos). Othila cu fata in jos indica o perioada in care trebuie sa te descurci singur cu ce probleme ai, sa ai puterea sa faci ce este corect si sa gestionezi orice situatie cu onoare si integritate. Familia si prietenii nu te prea pot ajuta cu mai nimic. Acum sa te gandesti unde apartii cu adevarat si ce vrei cu adevarat. Retrezeste-ti visele si dorintele. Tine minte, daca vrei ceva poti obtine facand pasi oricat de mici, dar sa ii faci.