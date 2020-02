HOROSCOPUL RUNELOR pentru 7 februarie 2020! VEZI ce nativi vor încasa astăzi o SUMĂ IMENSĂ de bani, dar și ce zodii sunt urmărite de GHINION în dragoste

Iată horoscopul runelor pentru data de 7 februarie 2020.

BERBEC

Runa etalata – ODIN. Semnificatie NECUNOSCUTUL. Runa fara niciun semn pe ea inseamna ca necunoscutul si nevazutul sunt active acum in viata ta. La inceputuri era nimic si la sfarsit ramane nimic. Controlul nu poate fi folosit asupra a ceva ce inca nici nu exista. Ce ti se solicita este sa te arunci cu incredere in acest necunoscut. Da fa asta cu bratele total goale si cu o credinta de nezdruncinat. Ce te va sprijini total este puterea creativa a Necunoscutului vietii, potrivit sfatulparintilor.ro.

TAUR

Runa etalata – DAGAZ : Runa Dagaz inseamna lumina zilei si reprezinta lumina divina. Runa se refera in general la rasarit, clipa initiala a energiei stralucitoare, sau la mijlocul zilei cand energia este in punctul maxim. Ambele momente sunt momente simbolice de schimbare, dar, spre deosebire de schimbarile din ciclurile anuale care sunt lente si subtile, schimbarile din cursul unei zile sunt rapide si mai dramatice. Inceputul unei zile noi este un simbol de iluminare rapida in urma unor circumstante. Fii atent – desi runa sugereaza o schimbare pozitiva, simbolistica de punct de varf lasa de inteles ca poate urma si o coborare. Din fericire pentru unii, runa este ciclica si ireversibila, deci nu este promisa permanenta. poti fi sigur doar de o calatorie plina de entuziasm.

GEMENI

Runa etalata – GEBO (cu fata in sus). Relatiile si conexiunile dintre oameni sunt proeminente acum. Este un timp pentru a promova armonia si echilibrul din familia extinsa. Este si un timp ideal sa oferi cadoul iertarii si smereniei celor pe care ii iubesti si la care tii. Fii generos cu familia ta si cu cei iubiti.

Runa etalata – JERA: Aceasta runa anunta deseori un sezon fertil si o finalizare fericita la termen. Jera este runa rezultatelor benefice ce au legatura cu orice activitate sau interes al tau de la acest moment al vietii. Ti-ai pregatit solul si ai plantat semintele si acum trebuie sa le cultivi. Jera iti ofera stimulentele spre succes. Nu te astepta, totusi, la rezultate rapide. Ca si cu o cultura, este nevoie de un ciclu de cultivare sau de un proces de maturizare ca in sfarsit sa fii in stare sa culegi fructele muncii tale. Ai facut o treaba excelenta iar acum Jera te sfatuieste sa perseverezi si sa ai rabdare.

LEU

Runa etalata – NAUTHIZ : Prezenta acestei rune indica faptul ca pot fi decalari si unele schimbari in directia actiunilor tale. Exista motive puternice pentru care este bine sa revizuiesti cu atentie planurile tale. Restrictia este necesara acum. Runa Nauthiz sugereaza sa iti identifici umbra, partea intunecata a fiintei tale care se reflecta in exterior sub forma slabiciunilor tale. Incearca sa descoperi ce este in tine care atrage un anumit nenoroc in viata ta. Dificultatile sau esecurile, totusi, ne pot invata foarte multe lucruri despre noi insine. La nevoie, rectifica-ti directia si restaureaza-ti echilibrul interior. Uita-te si gaseste partea pozitiva a oricarei asa-zise adversitati.

FECIOARA

Runa etalata – SOWELU : Aceasta este o runa de mare putere ce indica un moment de regenerare profunda, o cautare a intregului, a totalului. Ea semnaleaza nevoia de a deveni constient de esenta ta ca sa o poti exprima intr-o maniera creativa, astfel crescandu-ti si forta vitala. Deasmenea indica nevoia de a admite ceva ce a fost demult negat, ceva ce a ramas in umbre : acum e timpul sa scoti acest adevar la lumina. Este prudent sa stai departe de o situatie presanta, tinand minte ca a te retrage la momentul potrivit este semn de forta si nicidecum de slabiciune.

BALANTA

Runa etalata – WUNJO : Aceasta runa te anunta cu privire la o stare de securitate si relaxare ce va veni, cu o stare de bine accentuata. In sfarsit, lumina se mijeste dintre nori, fructele atarna pe crengile copacilor si vremurile rele raman in urma. Te poti vedea inconjurat de bucurie, de placere si de confort atat acasa cat si afara. Exista claritate si o noua energie care iti va permite sa intelegi, sa te echilibrezi si sa te reinnoiesti pe tine si relatiile tale personale. Schimbarile necesare s-au realizat deja si acum te poti linisti sa primesti binecuvantarile vestite de aceasta runa.

SCORPION

Runa etalata – Berkana: Aceasta runa se refera la probleme de natura domestica si relatii interpersonale. Poate ai nevoie de suportul cuiva, poate vrei ca tineva sa iti arate ca te sustine. Sau poate chiar tu trebuie sa arati cuiva sustinerea si afectiunea. De asemenea, poate simboliza un vindecator. Aceasta runa aduce energia vindecatoare datatoare de viata.

SAGETATOR

Runa etalata – FEHU : Sagetile pe care le-ai trimis repetat spre ce vrei au ratat tinta fie de aproape fie de hat, departe. Vaporul tau a ajuns, dar tu esti la grajd si astepti un cal bun. Observa situatia si intreaba-te “Ce am eu nevoie sa invat ca sa pot merge mai departe cu progresul meu ?”. Acum ai oportunitatea sa vezi unde se afla adevarata comoara pentru tine care te va duce mai departe.

CAPRICORN

Runa etalata – Inguz : Inguz este numita dupa zeul eroic Ing care a unit poporul viking si i-a lasat in pace si armonie. Asadar, Inguz este unitate, pace, intelegere si armonie, dar simbolizeaza si dragostea de netagaduit intre partenerii romantici. Inguz mai reprezinta completitudinea rezultata dupa o nastere, dupa un orgasm masculin. Este asociata cu intregirea, cu sexualitatea sanatoasa si cu familia puternica si afectuoasa. Anunta un camin sigur si sanatos. Inguz este protectoare si contine ideea farului calauzitor. Este lumina ce se vede in intuneric, deci inspiratie creativa.

VARSATOR

Runa etalata – URUZ. Uruz reprezinta forta primara a puterii, protectiei si fortei interioare si e simbolizata de coarne de boi salbatici. Este energia suveranitatii si regalitatii si testeaza puterile pe care credem ca nu le avem. Energia sa este a apei ca o cascada si este conectata cu Thor, zeul tunetului dar si cu zeul Norn Urd care se ocupa de destinele noastre. Uruz iti vesteste ca esti puternic fizic asa cum nu stiai ca esti si vei avea ocazia sa iti dai seama de acest lucru. Nimic nu iti sta in cale daca vrei. Foloseste aceasta forta constructiv in relatiile cu oamenii.



PESTI

Runa etalata – ALGIZ, inversata. Algiz inseamna impreuna si are simbolul coarnelor de elan. Daca strabunii puteau urma o turma de elani, ei erau in siguranta, puteau supravietui si aveau mancare. Algiz reaminteste ca suntem interconectati si ca supravietuirea fiecaruia depinde de ceilalti oameni iar acesta este adevaratul noroc al vietii. Acum esti atentionat ca in relatie cu cei din viata ta exista un dezechilibru : fie esti prea sensibil fie prea agresiv sau controlant. Intrucat norocul in afaceri si munca depinde de relationarea cu oamenii, esti sfatuit sa iti analizezi si echilibrezi energia.