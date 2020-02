HOROSCOPUL RUNELOR: Previziuni SUPRANATURALE pentru fiecare zodie, miercuri 5 februarie

Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru miercuri 5 februarie, potrivit sfatulparintilor.ro.

ETALARE RUNE pentru BERBE C

Runa etalata – ODIN : Runa germanica Odin este marea runa alba, runa simpla, goala a necunoscutului. Totul incepe de la vid si totul se incheie in vid. Vidul inseamna campul larg deschis de oportunitati nesfarsite. Atunci cand apare runa Odin in extragere, ea anunta faptul ca urmeaza un moment plin de posibilitati la care, ca sa ajungi, este nevoie de o incredere si credinta absoluta. S-ar putea sa fie nevoie sa faci un salt in credinta, cu bratele total deschise si fara nimic in palme. Tot ce este mai bun te asteapta dincolo de acest salt. Esti in stare ?

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – DAGAZ : Runa germanica Dagaz semnifica transformarea profunda urmare a unei constientizari puternice. Aceasta runa iti transmite faptul ca momentul este potrivit ca sa actionezi si sa obtii ceea ce iti doresti, astfel succesul este asigurat. Dealtfel vor exista puternice forte puse in slujba ta ca sa ai clipe de revelatie. Este o vreme de prosperitate si de mari salturi. De aceea, iti este recomandata o atitudine smerita, generoasa si recunoscatoare.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – GEBO : Semnificatie PARTENERIAT. Norocul iti zambeste si surprize dragute vor aparea neasteptat. Ceva pozitiv este pe drum spre tine, ceva ce este meritat cu prisosinta. Probabil vei primi o promovare, o recompensare, o lauda sau un cadou. Este speranta si bucurie. Sunt promisiuni implinite si vise devenite realitate. Este gratie si iertare.Poate ca un anumit tip de parteneriat este pe cale sa se nasca. Daca este acesta cazul, runa Gebo iti reaminteste sa iti mentii individualitatea : sa tii minte ca adevaratele parteneriate apar atunci cand doua fiinte formeaza o echipa in care fiecare isi mentine propria sa singularitate cu toata forta si contributia ce deriva din asta.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – JERA: Runa germanica Jera semnifica recoltele si este asociata cu ideea de annual. Asa cum pamantul ofera recolta sub forma de roade dupa un ciclu care nu se abate de la perfecta sa oranduiala si aceasta recolta poate fi culeasa o data pe an, la fel si pentru tine urmeaza succesul pe care il vei culege urmare a muncii tale sustinute. Conditia insa este sa nu te astepti la rezultate rapide asa cum orice ar face muncitorii pamantului, roadele nu ies mai repede decat momentul natural. Fii perseverent si ai rabdare. Jera iti reaminteste ca este un timp pentru toate.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – SOWELU : Ceea ce tanjesti si doresti sa fii, deja esti. Este timpul sa te reincarci si sa te regenerezi. Ar putea fi nevoie sa te retragi din situatii presante, dar fa o retragere in propria-ti putere, nu din cauza unei slabiciuni. Lasa Soarele sa lumineze secretele pe care le-ai ascuns chiar si de tine. Oricum, tine minte ca de unul singur nu poti face nimic. Numai cand te bazezi si sprijini pe Divin, vei putea realiza orice maret.



ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – WUNJO (cu fata in jos). Trebuie sa iti gestionezi starile de anxietate si ingrijorare daca vrei sa reusesti sa ajungi la ce vrei. Poate ca anumite proiecte dorite se misca mai greu pana sa devina realitate. Ti se recomanda atentie in deciziile de munca si sa verifici cu migala totul. Daca ai dubii, decaleaza deciziile pana cand ai informatii mai clare pe care sa te bazezi.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Berkana: Aceasta runa aduce vestea unei sarcini, aparitia unui copil, inceperea unui proiect de afaceri. Fertilitatea poate fi atat in plan personal, cat si in plan profesional. Berkana indica perspective proaspete asupra unei situatii, un inceput bun, o renastere, o reevaluare, un impuls creativ nou.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – FEHU : Sagetile pe care le-ai trimis repetat spre ce vrei au ratat tinta fie de aproape fie de hat, departe. Vaporul tau a ajuns, dar tu esti la grajd si astepti un cal bun. Observa situatia si intreaba-te “Ce am eu nevoie sa invat ca sa pot merge mai departe cu progresul meu ?”. Acum ai oportunitatea sa vezi unde se afla adevarata comoara pentru tine care te va duce mai departe.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – INGUZ, inversata. Esti atentionat fie ca energia creatiei si a fertilitatii nu curge liber prin tine si sa remediezi situatia, fie sa iti dai seama ce iti cauzeaza o stare de tristete sau depresie care te impedica sa curgi cu valul creatiei divine. Runa este conectata cu energia lui Inga, divinul feminin si este simbolul genitalelor feminine, a tot ce inseamna fertilitate si creativitate. Creatia este feminina si este o stare de a fi. Tot ce facem inseamna creatie si viata : muncim, cantam, speram, plangem, gandim, radem, mergem, ne odihnim, suntem.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Mannaz (inversata): Trebuie sa faci pace cu tine insuti inainte de a-ti indrepta atentia catre exterior (prieteni, comunitate). Adeseori cauti alinare la cei din jurul tau, uitand ca tu insuti ai solutia. Indreapta-ti atentia spre meditatie si autoreflectie constructiva.

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – Raido (inversata): Calatoriile pot fi deturnare, uneori, insa nu este neaparat ceva rau, chiar daca asa pare la prima vedere. O modificare in cariera, ruperea unei relatii, esecul trebuie privite ca o modalitate de a evolua spiritual.

ETALARE RUNE pentru PESTI