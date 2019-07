Horoscopul zilei de azi, DUMINICA 14 IULIE. Se anunță un punct culminant

Soarele inca in Rac este in opozitie cu Pluto retrograd, iar aerul este asa de plin de tensiune incat practic il poti simti in stomac. Pluto este planeta regenerarii si acest aspect astral marcheaza un varf din ciclul transformator profund pe care 2019 il are pentru tine. Vechi cai nu mai functioneaza, deci trebuie sa ne transformam intr-un fel sau in altul.

Soarele este centrul sistemului nostru solar iar Pluto este tocmai in capatul cel mai indepartat, fiind asa de mic si departe incat abia daca este clasificat ca o planeta. Poate ca statutul planetar al lui Pluto este inca in dezbateri printre specialisti, dar simbolismul sau este la fel de puternic ca in anii 1930 cand a fost descoperit. Are puterea de a schimba total vietile.

Cand Soarele si Pluto sunt in opozitie, un proces profund de alchimie interioara inchide un cerc.

Nu mai poti ignora ceea ce stii ca este adevarat, nici nu mai poti da vina pe altii. Sunt forte mari in lucru, deschide-ti mintea la ce vrea Universul sa iti spuna. Gaseste-ti misiunea !

Cel mai mare pericol cu Pluto este pierderea umanitatii. Ai putea fi tentat, din cauza influentei lui, sa crezi ca traiesti intr-un univers aleator, fara sens si crud, ca suferi fara niciun motiv. Pluto aduce un fel de furie existentiala, o singuratate, dar este doar praf in ochi. Este o capcana ca sa te simti mic si nesemnificativ. Vezi prin ecranul intunecat si fii imputernicit. Viata chiar are semnificatii, alegerea este a ta.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Fii primul care ia initiativele si vei fi primul care vei culege roadele si aprecierile. Doar fii un pic atent sa nu exagerezi sau sa impingi prea tare spre anumite aspecte ce nu au relevanta mare. Nu ii rani pe ceilalti spunand sau punandu-i in situatii care nu ii avantajeaza, da dovada de intelegere si empatie. Daca cineva te irita neintentionat, simte acest lucru si retine-ti supararea. Starea de pace se obtine prin participarea ta activa la alegerile pe care le faci si in orice clipa poti invata sa iti schimbi reactiile.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este un moment foarte bun sa tai uscaturile din copacii vietii tale. Ai tinut prea tare de o pozitie care acum nu iti mai face placere. Ai facut-o dintr-un sentiment de obligatie sau din faptul ca te-ai simtit neputincios. Daca ti-a fost greu sa iesi dintr-o situatie sau relatie, ziua de azi aduce o energie care te ajuta sa vezi o iesire, sa capeti un curaj pe care nu l-ai avut, poate, pana acum. Vei fi si ajutat de un anumit eveniment in acest sens.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Reflectarea de sine este cheia ta astazi. Poti simti o neliniste pe care nu o poti exprima sau intelege, desi totul functioneaza foarte bine pentru tine. singurul mod de a gestiona aceasta situatie este sa te cufunzi intr-o stare de liniste in care sa ai un proces de reflectie care sa te ajute sa te intelegi mai bine, sa simti de unde vine emotia si sa gasesti un remediu eficient.