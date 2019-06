Horoscopul zilei de azi, JOI 13 IUNIE. Atenție ce spui și ce faci, zi karmică!

A stazi Marte, planeta actiunii, energiei, impulsurilor noastre traverseaza punctele de Nod Nord si Sud din Rac si Capricorn iar destinul isi va juca partea. Cuvintele si actiunile chiar iti vor afecta viitorul ! Poti avea un mare impact in lume acum, asa cum si lumea va avea un mare impact asupra ta. Atentie ce spui si ce faci. Nu vor ramane doar vorbe si fapte banale ci pot impacta viata ta pentru urmatorii ani !!

Nodurile Lunare sunt puncte matematice care, conform astrologiei, releva soarta, destinul, karma, mostenirea spirituala, ce avem din arborele genealogic, vieti anterioare in horoscopul nostru. De unde vii ? Incotro te indrepti si de ce ? Nodurile Lunare releva marea schema a lucrurilor, vorbesc despre ce a fost si despre ce urmeaza sa vina.

Ele releva amintiri din experiente trecute pe care le purtam in noi la un nivel profund si adanc celular (Nodul Sud) si arata in ce directie gasim adevarata crestere si vindecare (Nodul Nord).

Pe 6 noiembrie 2018 a avut loc schimbarea Nodurilor Lunare pentru urmatorii 2 ani in alte zodii. Nodurile Lunare vin mereu in pereche, deci cand unul se schimba, la fel o face si celalalt. Fata de alte planete, Nodurile Lunare au nevoie de 19 ani pentru a face un ciclu zodiacal complet si se misca in sens invers in zodiac (de aceea ele sunt conectate cu karma noastra si cu vietile trecute). Asta inseamna ca Nodul Nord se va muta din Leu (unde a fost 2017-2018) in Rac, iar Nodul Sud se va muta din Varsator in Capricorn . Aceasta combinatie a mai fost ultima oara in anii 2000-2001 !

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Bazeaza-te pe iubire ca sa iesi din orice situatie, tinand in minte ideea ca tandretea aduce lumina intr-o lume a furiei si a emotiilor negative. Arata-ti compasiunea pe care o ai adanc in tine si nu te teme ca nu ar avea sens pe termen lung, indiferent ce reactie au altii. Ce cauti tu si ai nevoie nu va fi gasit in solitudine acum. Cauta sustinere de la cei in care crezi, dar nu lasa dezamagirile sa te distraga de la nevoile tale. Doar pentru ca te-ai uitat intr-un loc gresit nu inseamna ca nu vei gasi satisfactie de acum incolo.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Unele lucruri rezista desi nu ai fi crezut niciodata asta. Ca sa le vezi clar, trebuie sa analizezi toate circumstantele si sa vezi unele sunt pozitiile stagnante care interfereaza cu viziunea ta. Unele emotii au fost ascunse bine din trecut. Trebuie sa le imbratisezi ca ele sa iasa la lumina si sa nu te traga inapoi. Treci prin ele ca sa ajungi cu bine la mal. Este timp sa iesi din furtuna si sa sari in sus pana iti atingi obiectivul.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Pot fi rostite, de tine sau de altcineva, anumite cuvinte bizare. Esti inca neclar cu privire la intentia lor si ai nevoie de timp ca sa metabolizezi o experienta si o relatie din spatele acestui dialog. Ia toate lucrurile in considerare ca sa vezi imaginea de ansamblu. Alegerile rationale nu sunt cel mai bun pariu al tau zilele astea, deci asculta-ti simturile si actioneaza in consecinta.