Luna este in optimistul Sagetator deci ne promite o zi lipsita de griji si tare bine ne prinde, ca sa nu mai vorbim ca asa ar trebui sa fie mai mereu. Pana la urma este sambata si incheiem o saptamana solicitanta si urmeaza alta de luni incolo.

Deci da-ti voie sa te relaxezi, sa dai drumul stresului si sa te distrezi cat de mult poti. Luna este in trigon cu Chiron care este in Berbec si e retrograd pana in decembrie, deci orice moment de bucurie acum are direct efect vindecator. Norocosul Jupiter in Sagetator are ultimul cuvant si se asigura ca ziua si noaptea livreaza clipe de placere, poate la o petrecere, poate doar in doi, poate intr-o vacanta, poate cu familia, fiecare cum se simte bine.

Nu incerca sa faci sa se intample nimic special, fara planuri sa fii azi. Fii spontan, fara efortare, natural, lasa lucrurile sa se deruleze de la sine si spune DA fiecarui moment.

Eclipsa partiala de Luna plina de marti bate la usa si orice moment de bine conteaza pentru a ne incarca bateriile. Schimbari mari se pregatesc.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este timpul sa te decizi mai clar cu privire la obiectivele tale pentru ca ai toate sansele sa le realizezi cu succes si e bine sa stii ce vrei cu adevarat. Este deasemenea si o zi minunata pentru comunicare, esti sustinut in acest sens, deci intra in contact cu prietenii, cu cunostintele, cu cei cu care simti sa te vezi, sa vorbesti, poate cu cei de care nu mai stii de ceva timp si ti-ar face placere sa o faci.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Incearca sa iti mentii asteptarile pe o tonalitate scazuta astazi. Nu e ziua pentru planuri si angajamente. Ti se cere sa fii atent si sa oferi focusul tau pentru aspectele ce conteaza cu adevarat in viata ta si sa nu iti risipesti energiile in alte directii nesemnificative. Nu pierde timpul cu oameni care vor sa te raneasca. Iti poti da si singur seama cine iti este benefic si cine nu. Corpul tau simte acest adevar.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nivelul obisnuit de energie si dinamism care te caracterizeaza poate fi un pic mai scazut decat ai vrea tu sa fie pentru o zi si o seara de sambata. Insa asta nu e ceva rau. Foloseste aceasta zi pozitiva in avantajul tau si curata tot ce nu iti mai e de folos in viata ta, inchide definitiv capitole vechi si da fila. Poti totodata sa folosesti influenta favorabila a astrelor ca sa rezolvi orice neintelegeri cu cei dragi ce ti-au stat pe cap in ultimul timp. E pacat de viata aceasta sa nu o traiesti in armonie.