Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru DUMINICĂ 10 MARTIE 2019. Lucruri de făcut!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de DUMINICA 10 MARTIE 2019; visele tale te stria tare si clar, inspirandu-te spre actiunile potrivite azi ! Avem sextilul dintre Marte in Uranus si Neptun in Pesti caruia sa ii multumim pentru asta si pentru inspiratia creativa si portia de romantism oferita. Daca te simti lenes, rasfata-te si vezi unde te duce starea de dispozitie.

Marte in Taur este uneori cam lenes si la fel si Neptun care inseamna la visare, dar combinatia dintre cei doi duce la o stare de geniu creativ ! O plimbare prin natura poate fi cea mai inspirata aventura. Este o zi buna sa lasi ideile sa zboare si sa te scufunzi in iubire si placere.

Luna trece in Taur pe seara si vor fi unele tentatii carora le vei rezista cu greu. Poate te cheama gradinaritul sau gatitul ? Poate patul pentru o buna odihna ? Traitul vietii cu toate simturile active nu e ceva rau in aceasta zi de Duminica.

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cand a fost ultima data cand ai facut un depozit in contul karmei tale ? Astazi e zi buna sa faci fapte bune si sa iti dai un sens de implinire. Vei putea sa lasi oamenii recunoscatori si sa iti asiguri zambetul pe chip. Fa un efort si deschide usile, lasa-i pe altii sa ti-o ia inainte in trafic, zambeste la oamenii tristi, doneaza intr-un cont de caritate si tine minte sa spui “te rog” si “multumesc” – toate aceste mici gesturi de politete vor adauga mult in contul tau de fapte bune. Cine stie cand vei primi asa ceva inapoi ?

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi explodezi cu multa energie incantatoare de “eu pot orice”, ceea ce iti va impinge viata la viteze mari si vei fi in mare efervescenta. Daca alti oameni nu pot tine ritmul tau, este in interesul tau sa te opresti din ce faci si sa astepti ca si ei sa te prinda din urma. Dar nu iti face griji – nu vei fi tinut pe loc pentru ca ii astepti. Mintea tot iti functioneaza, focusandu-te pe urmatoarea mare idee si pe urmatoarea mare aventura.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca te simti ca si cum esti bagat intr-un colt azi, nu te focusa sa gasesti o cale de iesire. Focuseaza-te sa gasesti un mod creativ sa te descurci cu situatia. Ai pus doua intalniri la aceeasi ora ? In loc sa fii incurcat, fa o intalnire in grup si sa vina toata lumea ! Ti se cere o opinie sincera dar te temi sa nu ranesti sentimentele cuiva ? Spune intai multe lucruri pozitive inainte si de a spune partea neplacuta. Abilitatea ta de a dansa cu orice situatie in orice relatie este foarte mare iar tu stii asta.

