Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru JOI 16 MAI 2019. De azi, Marte cel impulsiv e în emoționalul Rac 6 săptămâni!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de JOI 16 MAI 2019; azi are loc al doilea mare eveniment astral al saptamanii. Dupa ce ieri Venus planeta armoniei, iubirii, frumusetii a ajuns in Taur pentru o luna de zile, azi este randul lui Marte, planeta impulsivitatii, energiei, razboiului, actiunilor, sexualitatii primare sa ajunga in noua sa zodie gazda pentru urmatoarele sase saptamani, anume in sensibilul Rac.

Al treilea eveniment va fi spre weekend cand vom avea parte de energia speciala Lunii pline in Scorpion.

Racul este cel ce nu renunta niciodata la tot ce iubeste si ii da stabilitate. Esti pregatit cu Marte in Rac sa lupti pentru ceea ce iubesti ? Vei fi miscat spre actiune doar daca simti emotii puternice. Daca te vei simti ranit, te vei retrage in ascunzisul tau, precum Racul. Marte in Rac apara caminul si acele elemente de viata ce ii confera stabilitate. Vor fi multe emotii la mijloc sase saptamani si fiecare zodie va fi impactata diferit de aceasta energie puternica ce rezulta din combinatia unei planete asumate, masculine, dominante, energice si conflictuale cu o zodie asa de delicata, emotionala si sensibila precum Racul.

Cu Venus acasa in Taur si Marte in noul sau domiciliu apos al Racului, sa ne asteptam la o mare schimbare de registru in actiunile si relatiile noastre !

Ce aduce zodiei tale tranzitul benefic Venus in Taur 2019 in care Venus il intalneste pe Uranus in Taur dupa 80 ani? Iata aici !

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este o zi fluctuanta pentru tine si poti simti ca si cum toata lumea se prabuseste pentru a se reaseza. Poate ca vei tine disperat de ceva pe loc ca sa eviti sa cada intreaga structura. Cumva te simti doar tu responsabil sa tii laolalta ceva, o relatie, o situatie, o afacere, orice. Tine minte azi ca parteneriatul inseamna ca mai exista si alte persoane ce au nevoia si dorinta similara cu a ta si vor sa se tina de partea lor de promisiune.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Un vechi ciclu se apropie de final si unul nou de aventura, entuziasm si experiente neobisnuite se pregateste sa intre in viata ta. Oameni noi si plini de viata vor incepe sa apara pe calea ta si te poti astepta la o perioada de expansiune, experiente provocatoare si multe multe schimbari. Poate ca vei fi mai implicat in anumite grupuri decat ai fost in trecut, poate in cele in care te poti focusa pe interesele tale speciale. Bucura-te !

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Activitatile de grup dedicate scopurilor spirituale, artistice sau umanitare pot sa iti ocupe destul de mult timp azi. poate vei iesi cu prietenii pe seara, vei fi implicat in conversatii private care vor fi inaltatoare si pline de lumina. Poate fi o zi care sa te apropie de prietenii tai. Daca te simti atras de cineva in mod special azi, exista posibilitatea ca aceasta prietenie sa devina o poveste de dragoste. Bucura-te de zi !

