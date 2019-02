Horoscopul zilei pentru DUMINICĂ 24 FEBRUARIE. Secrete sub Luna în Scorpion?

O intreaga zi de weekend sub energia Lunii in Scorpio, care adora secretele iar misterele par sa incite multi oameni azi. Avem tendinta sa ne bagam nasul si unde ne fierbe si unde nu ne fierbe oala, sa facem munca de cercetare si scormonire si sa ajungem cat mai profund in situatii ca sa stim si sa aflam totul. Vrem adevarul si nimic altceva nu ne satisface. Asa se manifesta viata pe teritoriul Scorpionului.

Misterele vietii vin in atentia noastra ori de cate ori reintram in contact cu energia specifica Scorpionului.

Acest semn de apa este detectivul zodiacului, scormonind mult sub suprafata si descoperind secrete bine ascunse despre noi insine, despre altii si despre lume in general. Acum este un timp in care vom simti nevoia sa punem lanterna peste umbrele noastre, pentru a le transforma spre ce e acum adevar.

Fii curios! Scorpionul adora raspunsurile iar singurul mod de a ajunge la esenta lucrurilor este sa pui multe intrebari, sa fii cu ochii si urechile larg deschise si sa investighezi totul si pe toata lumea din jurul tau. Daca doreai sa afli un adevar despre ceva, acum este timpul sa faci totul pentru a-l afla.

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti destul de emotional astazi, simti multe lucruri si ai tendinta sa iti tii revelatiile pentru tine. Luna in secretosul Scorpion iti creste sensibilitatea si te face constient de energia ce circula in jurul tau. Totusi, emotiile puternice din tine te intriga mai mult decat ce se intampla in mediul tau. Te poti simti conectat cosmic cu cineva sau poti experimenta un moment profund de transcendenta. Onoreaza ceea ce simti mentinand discretia si oferind un spatiu sacru pentru crestere.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Conecteaza-te, Taurule. Sub emotionala Luna in Scorpion care iti energizeaza zona sociala, vei dori sa fii in preajma oamenilor cu care te simti in sincronicitate. Fie ca doar iesi cu partenerul, colaborezi cu un coleg sau prieten sau petreci timpul cu copilul tau, te vei simti confortabil cu compania foarte placuta ce ti se ofera. O vibratie de intelegere mutuala si compasiune face sa iti fie usor sa mergi inainte. Poate sa fie mai simplu sa treci peste dificultati si pentru moment este tot ce ai nevoie ca sa iti mentii starea de pace.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Dorinta ta de a face ca lucrurile sa functioneze cuplat cu o inspiratie vizionara despre scopurile tale fac sa ai o abordare interesanta despre munca ta dar si despre diverse subiecte personale importante. Luna in Scorpion iti energizeaza zona despre munca, deci are sens sa te intereseze activitatile ce duc la realizari importante viitoare. In loc sa te simti coplesit de faptul ca ai mult de munca, macar acum trebuie sa fii in zona in care sa stii ca eforturile tale vor contribui la o perspectiva imbucuratoare mai larga. Depinde mereu din ce unghi privesti orice.