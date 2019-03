Horoscopul zilei pentru JOI 14 MARTIE. Prinde oportunităţile!

O serie de aspecte astrale consecutive ce au loc azi fac sa avem parte de oportunitatea unor momente de aur. Marte aflat in Taur este in trigon cu Saturn aflat in Capricorn tocmai cand Mercur retrograd se armonizeaza cu Nodurile Lunare. Acum ni se ofera ocazia de a arata cuiva cat de mult tii la persoana aceasta sau sa iti consolidezi un deal sau sa iti dovedesti valoarea.

Care este strategia ta castigatoare? Ce vrei sa obtii ca sa iti consolidezi un avantaj? Marte si Saturn sunt aici sa te ajute.

Astazi este ziua in care pasarea disciplinata isi obtine rama, pentru ca planeta actiunii Marte este in trigon cu vulpea cea batrana si inteleapta Saturn si impreuna ii ajuta pe cei ce nu au abandonat, nu au capitulat, nu au dat inapoi cand a fost greu. Castigatorii nu renunta! Iar cei ce renunta sigur nu castiga. La fel si tu, vezi ce plan ai si urmeaza-l cu fidelitate.

Mercur retrograd se conecteaza cu Nodurile Lunare aflate in Rac si Capricorn si primim oportunitatea unor conexiuni, probabil karmice. Desi Mercur este retrograd, asta nu inseamna ca nu te ajuta sa comunici exact ce trebuie pentru ca o relatie ce este menita sa fie, sa aiba sansa sa infloreasca. Du-ti energia si actiunea foarte specific acolo unde ai nevoie!

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca astazi te simti restrictionat de oamenii care detin putere mai mare ca a ta, stai drepti si asumat in fata lor si sustine-ti cazul sau punctul de vedere. Conectandu-te la nivel intelectual cu oricine iti afecteaza viata, te va ajuta sa eliberezi o anumita tensiune si sa revii la aspectul insorit al lucrurilor. Sa stii ca este inceputul unei faze mai pozitive si imputernicite pentru viata ta. Ai trecut si tu prin tot felul de vremuri intunecate, deci fii pregatit ca soarele sa straluceasca pe strada ta si sa iti incalzeasca lumea.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mintea iti este ascutita si spiritul este si mai ascutit, prin urmare nu este nimic ce iti poate sta in cale azi. mintea ta va bate pe oricine, deci nu te sfii in fata confruntarilor daca apare vreuna. Ideile proaspete au un mod de a dezarma oricum pe oricine – cand o idee noua apare pe radar, lumea nu stie cum sa reactioneze pentru ca nu au mai intalnit-o. Distreaza-te spulberand mintile oamenilor cu ideile tale foarte tari.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cel mai fierbinte lucru din viata ta acum nu este starea vremii si nici vreun interes amoros. Nu, este toata acea bataie a inimii generata de idei proaspete si geniale ce iti bubuie in cap. Deci, ia hartie, pixuri, creioane sau pregateste-te sa te inregistrezi – orice te incurajeaza sa iti scoti ideile la lumina. Cantece, poezii, povesti, chiar si liste banale cu lucruri de facut, toate sunt forme valide de a te exprima acum. Cea mai mare provocare a zilei este sa descoperi si sa scoti din adancimi ce este acolo adanc si valoros.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.