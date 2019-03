Horoscopul zilei pentru LUNI 11 MARTIE. Un mix complet!

Ce daca e Luni ? Luna este in Taur azi iar Taurul are mereu grija sa ne reaminteasca de cele cinci simturi pe care le avem si care ne fac sa vedem, mirosim, pipaim, gustam si auzim lumea in care traim. Luna in Taur ne face minutiosi iar cu Mercur retrograd, este bine sa fim minutiosi!



Sa ne luam mai multe momente ca sa ne dam seama ce simtim pentru o situatie. Sa ne reintoarcem la origini daca este nevoie si sa ne focusam pe ce e important. Pot fi detalii pe care nu le putem noi controla dar Universul stie ce e mai bine pentru noi. Fa si tu ce poti, focuseaza-te pe ce are cea mai mare valoare pentru tine si nu te zori.

Oricum, Luna este conectata azi cu aproape fiecare planeta de pe Cer, deci si noi nu ne vom plictisi. Avem de toate la indemana ; si atmosfera visatoare si romantica, si relatii care ne pot trezi tot felul de dorinte, dar si agerime de minte cu energie si dinamism la nevoie. Daca dorim motivatie, sa ne bucuram si sa sarim la actiune, pentru ca ne-o da Marte!



Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cand a trecut asa de repede timpul ? Te simti ca si cum ultimele saptamani au zburat cu viteza luminii si azi te poti intreba daca nu cumva ai fi putut face cu timpul acesta altceva mai bun. Regretele sunt o energie inutil risipita, deci doar incearca sa te focusezi pe ce iti face viitorul mai bun. Incepe prin a fi mai disponibil pentru oamenii din jurul tau. Cand ajuti pe altii, te ajuti cu adevarat si pe tine. Nu are cum ajutorul dat unui om in nevoie sa fie o risipa a timpului.



Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Orice drame personale, probleme sau ingrijorari ai in minte acum nu trebuie sa ramana doar in mintea ta ca sa iti creasca stresul –vorbeste-le cu prietenii tai. Acesti oameni te cunosc, deci vor fi plini de intelegere, compasiune si ajutor. Te vor ajuta sa lasi in urma aceste probleme sau macar sa le reasezi intr-o perspectiva corecta. Dupa ce te vei elibera de probleme, vei putea sa le vezi exact asa cum sunt si vei vedea si moduri clare de solutionare.



Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O colaborare cu un coleg de munca sau cu un prieten merge bine acum si va continua sa mearga din ce in ce mai bine pe masura ce ziua avanseaza. Armonia se datoreaza faptului ca voi va focusati pe partea creativa a lucrurilor si asteptati pana cand ideile sunt clare inainte de a le pune in actiune. Este foarte intelept sa nu o iei prea pe repede inainte pentru ca altfel poti ajunge intr-un colt de unde sa iti fie aproape imposibil sa iesi.



