Horoscopul zilei pentru MARTI 12 MARTIE. Vestea zilei!

Luna aluneca din Taur in Gemeni si lumea ta pare sa prinda viata in alt sens! Cu coordonatorul Gemenilor, Mercur, in miscare retrograda, nu te astepta ca lucrurile sa mearga nicio smuceala, dar cel putin nu te vei plictisi nicio clipa.

Esti gata sa valsezi pe aleea amintirilor? Gemenii te iau de mana si impreuna puteti saluta un chip prietenos peste care dai. Poate locuri vechi si cunoscute, poate oameni din trecutul tau apar si iti trezesc memoria. Mesaje, apeluri, intalniri intamplatoare, toate au sanse sa apara si rolul lor in viata ta. Daca ai ocazia sa recuperezi in vechi relatii sau sa reintaresti poduri intrerupte candva cu anumiti oameni, nu da inapoi, energia zilei ne sustine. Nu doar relatii si conversatii usoare cu oameni din trecut sunt posibile, cat si vindecarea unor vechi rani si acordarea unei noi sanse prin rostirea cuvintelor potrivite de aceasta data (specialitatea Gemenilor).

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Inca explorezi moduri noi sa te conectezi cu ceilalti oameni, deci ai rabdare cu acest proces de invatare si nu te descuraja daca nu obtii acum rezultatele dorite. Iti place sau nu, atunci cand te implici intr-un schimb de idei cu altcineva, succesul final depinde la fel de mult de acea persoana ca si de tine. Deci rezultatul nu e in intregime in controlul tau. Nu iti asuma responsabilitati pe care nu le ai.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ca sa gasesti un deal bun azi, trebuie sa te duci la cumparaturi. Insa nu sari sa iei orice iti pica in ochi si iti place – incetineste acest impuls. Mergi si compara produse si preturi, citeste cronici online despre produsul dorit de tine si fa o achizitie pe care sa nu o regreti. Evita produse care doar sunt la moda si alege ceva ce are valoare pe termen lung si stil nedemodabil, chiar daca poate costa mai mult. Valoarea nu inseamna mereu cifra aceea de pe eticheta. Valoarea inseamna sa obtii mai mult decat ai platit pentru produs.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Universul are multe sa te invete chiar acum si a pune tone de intrebari te va ajuta in aceste lectii. Nu fii timid si nu te teme ca nu pari inteligent. Nu are niciun rost sa incerci sa te prefaci prin situatii ce pot fi oportunitati educationale. Fii sincer cand nu intelegi ceva. Sunt mari sanse sa faci o mare favoare si altora cand ceri clarificari suplimentare.