Horoscopul zilei pentru SAMBATA 22 DECEMBRIE 2018. Ultima Luna plina 2018 e azi! Superluna plina albastra in Rac!

La noapte are loc ultima Luna plina a anului 2018 care este in Rac si care ne va face pe toti sa fim foarte emotionali. Poate te vezi cu cineva ? Poate te intalnesti cu familia ? Sau poate realizezi ca vrei sa schimbi ceva in viata ta ? Indiferent de motivul emotiilor, uriasa Superluna plina albastra straluceste cu putere lumina sa asupra celor mai profunde emotii de care esti constient mai mult sau mai putin.

De astazi, suntem oficial si in zodia Capricornului. Soarele se muta in Capricorn si o data cu el, vom avea parte de un schimb puternic de energii ce

se revarsa asupra noastra. Cu Soarele in Capricorn ne simtim mult mai devotati dar si mai singuri decat inainte, fiecare din alte motive. Vom deveni mult mai disciplinati si responsabili, energie necesara dupa o luna de expansiune si calatorii in Sagetator.

Vom avea abilitatea sa fim mai atenti la un nivel mult mai profund, deci ce nu are acum sens, va avea sub Capricorn. Vom merge mai departe intr-un ton mai pozitiv !

Noua energie ne ajuta sa ne focusam mai bine pe obiectivele noastre dar si sa muncim pas cu pas pentru a ne construi viitorul.

Luna plina in Rac de la noapte are puterea sa ne aduca la suprafata nevoile cele mai profunde, irationale si nesigure. Ne poate trimite in agonie emotionala,

cufundandu-ne intr-o cavalcada de emotii de care nici nu eram constienti.

Insa tot ele aduc cele mai mari constientizari. Pregateste-te pentru revelatii, in special in domeniul mediului tau obisnuit de viata, casei si familiei (zona de care raspunde Racul).

Foloseste aceste emotii ridicate nu ca sa creezi sau intretii conflicte, ci ca sa fii acolo pentru cei dragi, sa le arati cat de mult ii iubesti si sa le permiti sa faca si ei la fel. Pentru ca, in spatele atator emotii coplesitoare, Luna plina in Rac doar vrea sa ne simtim in siguranta, iubiti si ingrijiti. Ca un copil mic, cautam sa primim doar implinirea nevoilor naturale. Fii sensibil cu tine, trateaza oamenii cu blandete si pregateste eventual si o cutie cu servetele…

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Fii atent la felul in care cuvintele tale ii impacteaza pe altii azi. S-ar putea sa nu realizezi cat de mult poti rani sentimentele oamenilor decat cand este prea tarziu. Ia in calcul sa ai o atitudine mai retrasa si sa iei o pauza de la performanta ta verbala uzuala. Antreneaza-te acasa ce sa spui si mai ales cum sa spui ce ai de spus. Chiar daca esti intr-o dispozitie de comunicare mai dura, vestea buna e ca vei iesi din ea cat de curand.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi poate fi o zi pe care ai tot asteptat-o. Constientizeaza ca ai un fel de a fi delicat si sincer necesar pentru a vorbi potrivit intr-o anumita situatie. Intr-adevar, daca este ceva ce necesita o concluzie, rezolvare, rezolutie, acum poate fi un moment bun sa calmezi lucrurile. Oamenii vor fi mult mai receptivi la felul tau bun de a fi si la calitatile tale care hranesc suflete.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ceva te impinge de la spate sa initiezi o actiune. Poate ca simti aerul de neoboseala din atmosfera care te face sa te ridici si sa treci la treaba. Problema este ca locul spre care sa te duci poate sa nu iti fie clar de la inceput. Emotiile pot prelua locul actiunilor decisive. Realizeaza ca destinatia este in inima ta. Cu totii trecem prin dispozitii schimbatoare. Azi ar putea fi una din acele zile pentru tine.

