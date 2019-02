Horoscopul zilei pentru SÂMBĂTĂ 23 FEBRUARIE. Zi care transformă relaţiile!

Pregateste-te pentru o zi a carei energie este dedicata relatiilor, iubirii dar si transformarii oricaror blocaje ce stau in calea lor, din pricina sextilului de azi dintre Venus si Pluto. In general, sextilul este un aspect astral pozitiv, reflectand oportunitatea, curiozitatea, atractia, cooperarea, sustinerea, flexibilitatea.

Acest aspect al celor doua planete adanceste iubirea la un nivel intensiv.

Devine important sa ai companie pentru ca simti nevoia sa imparti iubire cu cineva special. Cei singuri pot deveni chiar obsedati de cineva si sa nu isi poata scoate persoana din minte. Orice noua iubire pornita acum se anunta a fi o experienta de neuitat si o mare schimbare de viata. Daca nu exista in oferta o noua iubire, atunci stai impreuna cu prietenii sau amesteca-te intr-un grup in care iti hranesti nevoia de a impartasi si de a-ti pasa de altii.

O relatie existenta poate evolua la un nivel mult mai profund si spiritual.

Poti avea apetit sexual mai mare decat in mod obisnuit si chiar poti experimenta zona tabu ale sexualitatii. Sunt posibile si aventurile sexuale si iubirile clandestine sub acest tranzit. In toate relatiile, fie ele de iubire sau nu, superficialitatea nu te satisface. Tanjesti sa experimentezi prietenie sau iubire la un nivel mai adanc de simtire.

Si intimitatea poate fi subiect de preocupare sub aceasta influenta. Poate ca ai motivele tale pentru a tine o relatie in secret sau sa vrei sa divulgi unele secrete. Ambele optiuni sunt favorizate.

Tot astazi, Luna trece din Balanta in Scorpion.

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O atitudine flexibila te va ajuta sa ai o zi buna. Venus isi uneste influenta cu cea a puternicului Pluto in zona ta de cariera, drept pentru care ai putea sa ai de-a face cu cineva puternic ca autoritate. Cu cat esti mai rigid sa faci lucrurile in felul tau, cu atat mai multe belele vei gasi. Pe de alta parte, Pluto este planeta transformarii, deci daca vorbesti cu cineva despre cariera ta si esti flexibil si la alte puncte de vedere, ti se poate transforma o perspectiva importanta despre munca ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti pornit sa descoperi o semnificatie mai mare a iubirii. Venus isi uneste influenta cu cea a puternicului Pluto pe zona ta spirituala, deci vei putea deveni curios despre destinul unei anumite relatii si de ce aceasta persoana a venit in viata ta. Contemplarea lectiilor pe care le-ai invatat din aceasta conexiune iti va lumina ceea ce trebuie sa stii. Daca cauti o relatie, te poti intreba daca iti e menit sa intalnesti in curand sufletul pereche. La un nivel mai profund, te poti preocupa sa studiezi si relatia ta cu divinitatea ca sa intelegi mai bine scopul si misiunea sufletului tau.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Vindecarea inimii tale iti este focusul azi. Venus isi uneste influenta cu cea a puternicului Pluto pe taramul transformarilor tale, iar mintea iti poate fi preocupata de un subiect emotional ce implica viata ta de iubire. Poate iti amintesti de cineva pe care l-ai iubit si pierdut sau poti avea de-a face cu o oarecare problema in relatia curenta. Starea de singuratate poate fi parte din peisaj, deasemenea. In principal, Pluto este despre a da la o parte orice iti sta in calea cresterii personale, deci priveste sa vezi ce ai nevoie sa eliberezi ca sa revii la fluxul iubirii.