Horoscopul zilei pentru VINERI 15 MARTIE. Claritate şi inspiraţie la maximum! Pentru cine?...

Soarele aflat in Pesti este in conjunctie de Mercur azi iar inspiratia zburda peste tot! Este mijlocul lunii martie si totodata mijlocul perioadei primului Mercur retrograd din 2019. ti-ai facut deja temele si este timpul sa ai tentativa de a zugravi unele lucruri de facut si revizuit. Sunt aranjamente provizorii desigur, pentru ca Mercur nu va fi direct pana pe 28 martie si apoi va mai avea nevoie de vreo saptamana pana sa reintre in ritmul sau normal de mers direct.

Soarele si Mercur in conjuctie dau un aspect astral bun ce ne aduce claritate, in special in viata amoroasa.

Faptul ca are loc aceasta conjunctie inseamna ca Soarele, Pamantul si Mercur sunt in perfecta aliniere azi. Mercur se intalneste cu Soarele de aceasta parte a sistemului solar unde este si Pamantul iar razele soarelui straluceste peste Terra trecand si peste Mercur. Asta ne ajuta sa descarcam tot ce ne trimite Mercur si sa transformam ideile in cuvinte si imagini.

Este un moment bun in care primim claritate, inspiratie, comunicare, vesti si intalniri inspirate ! Lucrurile vin la lumina fie in viata sentimentala, fie in sanatate, fie in cariera. Jupiter si Pluto sunt deasemenea in actiune, deci discutam despre idei mari si ambitioase acum !

Luna este in sensibilul Rac toata ziua, facandu-ne sa simtim nevoie sa ne bagam cat mai mult intr-o carapace de protectie pentru maximum de confort si siguranta. Asta nu inseamna sa nu ne distram pe cinste Vineri seara, fiecare cum prefera. Alege insa chipuri si locuri familiare pentru placere maxima si spor sa ai!

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Azi faci impresie foarte buna asupra unor oameni puternici iar perseverenta ta iti va aduce rasplata frumoasa. Fii pregatit sa fii invitat in cercul lor sau al altor oameni importanti, prin invitatii sociale sau legate de munca. Natura timpului tau alaturi de acesti oameni nu e asa de importanta precum lungimea timpului petrecut impreuna. Nu fii nervos, acestia vor sa te cunoasca mai bine. Ca sa creezi cea mai buna impresie, ai nevoie sa te simti relaxat si optimist.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te simti extrem de bine azi si se vede ! Energia ta pozitiva intensa iti amplifica sex appealul si te face gata sa fii remarcat. Asteapta-te la priviri cu subinteles si admiratie oriunde te duci. Ai un parfum nou cumva ? Ai o linie noua la par ? Ai facut ceva nou la sala de sport si se vede pe trup ? Oricare ar fi schimbarea fizica recent facuta, sa stii ca functioneaza de minune, deci continua sa o faci !

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cand decizi sa faci ceva azi, trebuie sa te tii de ea. Nu e intelept sa te comici sa faci ceva si in paralel sa faci in cap planuri de evadare. Daca nu doresti sa fii implicat, nu te implica. A te face ca esti racit sau bolnav in ultima clipa sau a folosi alte tactici nu e modul corect de a te sustrage dintr-o situatie (decat daca chiar esti bolnav, bineinteles). Onestitatea te va ajuta, ca mereu, sa nu ai parte de o reputatie proasta.