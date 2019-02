Horoscopul zilei pentru VINERI 22 FEBRUARIE. Mercur şi Jupiter complotează!

Astazi, Mercur este in cuadratura cu Jupiter. Ce inseamna pentru noi? Tranzitul de cuadratura dintre Mercur cel comunicativ si Jupiter cel norocos si abundent creeaza pentru noi sperante mari pentru viitor, ceea ce face ca ziua sa fie una buna, dar si zilele urmatoare, pentru a face planuri, sustinuti de aceasta perspectiva pozitiva. Jupiter este o planeta ce aduce sanse si noroc, deci potentialele teste si provocari aduse de aspectul de cuadratura sunt reduse.

E important sa ne focusam pe detaliile mici, chiar daca nu scapam din vedere imaginea de ansamblu. Atentia pe detalii ne ajuta sa scapam de o lipsa de concentrare, de o incapacitate de a ne focusa suficient de bine sau de erori de judecata.

Mercur ne conduce si gandirea si comunicarea.

Deci sa fim atenti cum ne exprimam sub acest tranzit. Riscam sa fim cam intepati si aroganti sau chiar infumurati. Optimismul lui Jupiter poate fi cam exagerat, deci ai grija sa nu promiti prea mult sau sa nu iti supraestimezi abilitatile cand iti faci planuri de viitor.

Incepe si weekendul. Luna se plimba prin Balanta si Scorpion pana Luni si ne trece prin doua registre diferite de stari.

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O crestere financiara cat de mica ar aparea se adauga la starea de valoare de sine azi, in special pentru ca aceasta situatie este in crestere. Poti avea un vis plin de viata si de emotii. Poate implica un interes amoros de termen lung. In relatiile de iubire, te indrepti spre acea etapa in care fie mergeti mai departe in alta faza fie va opriti de tot. Azi primesti din Univers tot felul de simboluri destul de clare. Ce inseamna ele pentru tine si cum le poti aplica pentru situatia ta curenta ?

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Romantismul este in floare pentru tine azi iar angajamentul sau casatoria ta se indreapta spre noi etape bune. Tu si persoana iubita posibil sa fi ajuns recent (sau sa o faceti acum) la un nou nivel de intelegere. Nu te simti deplasat sa iti petreci ziua plimbandu-va in stil romantic. Daca puteti, e perfect acceptabil, face parte din bucuria de a iubi si poate sa dureze destul de mult etapa. Profita.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Serviciile pentru altii iti pot ocupa o buna parte din zi, indiferent daca oferi servicii tehnice, pragmatice sau artistice sau vindecatoare. Nu te gandi ca eforturile iti sunt neapreciate. Cei pe care ii ajuti pot sa nu verbalizeze nimic, dar nu ti-ai risipit energia degeaba pe ei. Gandeste-te ca la un depozit bancar. Si altii vor fi acolo pentru tine cand vei avea nevoie si nu neaparat aceleasi persoane. Aceasta este frumusetea daruirii si generozitatii. Vine inapoi cand nu te astepti si de la cine nu te astepti.