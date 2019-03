Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru SÂMBĂTĂ 9 MARTIE 2019. Energie specială în aer!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de SAMBATA 9 MARTIE 2019; acest weekend in care ne aflam incheie o saptamana extrem de intensa astrologic vorbind, cu Mercur intrat in miscare retrograda pentru prima data in 2019, cu Uranus cel rebel, socant si imprevizibil instalat in Taur pana in 2026 si cu o Luna Noua speciala in emotionalul Pesti. Mercur e in Pesti, Luna Noua a fost in Pesti, Soarele este in Pesti. Multa energie creativa, imaginativa, visatoare, sensibila, romantica si incetosata cu privire la cum se vede realitatea cea pragmatica – iata ce ne aduce energia Pestilor.

Dupa ce a fost Luna Noua in Pesti, in acest weekend, Luna este in Berbec. Tot acum sarbatorim femeia, mama iar Luna este deplin conectata la energia feminina din fiecare om.

Cand Luna este in Berbec, sunt cateva zile excelente ca sa visam mare si indraznet si sa ne identificam adevaratele pasiuni ale sufletului pentru care vom primi energie de a le da viata.

Pot fi cateva zile foarte puternice emotional. In loc sa te lasi coplesit la nivelul unei probleme, mai bine atac-o direct si rezolv-o. Vezi ce solutie ai sa o depasesti si actioneaza in acest sens. Daca ai clocotit de furie, aceasta Luna iti da curajul sa lasi adevarul sa iasa si sa se manifeste. Luna in Berbec trezeste “batalia” din fiecare. Manifestarea ei este intotdeauna riscanta, dar ea determina schimbarea si de multe ori este pentru mai bine.

Daca esti o persoana statica, acum este momentul sa incepi sa te misti sau sa te inscrii la o clasa de arte martiale de exemplu. A face ceva iesit din obisnuit si care are si o componenta fizica, de miscare, este foarte satisfacator pentru Luna in Berbec.

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Sa faci ceva nou doar de dragul de a face ceva nou este o pierdere de timp azi. Pastreaza explorarile pentru o zi in care chiar ai nevoie de o noua experienta sa iti curga prin vene. Acum nu ai nevoie de ceva nou ca sa ai o zi plina implinita si placuta. Rutina ta obisnuita de Sambata iti ofera suficient confort si iti va asigura o zi libera de stres. Este un timp bun sa iti termini treburile minore de acasa si sa aranjezi detaliile unei seri linistite.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Prietenii nu sunt doar acei oameni care te judeca, prietenii tai sunt aici sa te sustina si sa scoata ce e mai bine de la tine. Deci, daca esti confuz despre ceva, nu te teme sa iti impartasesti problemele cu oamenii din viata ta. Ei vor avea compasiune chiar daca te temi ca nu vor fi asa. De ce te indoiesti ? Este timpul sa iti improspatezi memoria – exista unii oameni minunati in echipa ta apropiata. Lasa-i sa iti reaminteasca de asta.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Unele sarcini neasteptate pot aparea azi si ele iti pot schimba ultimele planuri. Aceasta intrerupere iti poate cauza frustrare, cu exceptia cazului ca preiei initiativa si intampini fiecare provocare cu fruntea sus. Nu amana cu terminarea responsabilitatilor, dar nu incerca nici sa faci totul de unul singur. Stii pe cine ai aproape, deci scoate acele cuvinte din gura si aduna trupele in preajma ta.

