Un român este căutat de poliţia din Marea Britanie după ce, la începutul lunii septembrie a bătut trei femei. Individul a intrat în casa femeilor, le-a lovit până le-a lăsat la pământ, după care a furat mai multe obiecte de valoare. Toată scena a fost surprinsă de o cameră de supraveghere din casă.

Totul s-a întâmplat pe 2 septembrie, într-o casă din comitatul Bedfordshire, acolo unde românul ar fi pătruns după ce s-a dat drept angajat al unei firme de curierat. În momentul în care a intrat, bărbatul a lovit o bătrână în cap, iar aceasta a leşinat. Ulterior, individul a început să o lovească fără milă pe nepoata bătrânei, dar şi pe mătuşa fetei, care a încercat să intervină.

Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se observă cum femeile sunt lovite până leşină, iar apoi atacatorul le târăşte prin casă. După atac, românul a furat mai multe console de jocuri şi un decodor de satelit şi a ieşit calm din locuinţă.

