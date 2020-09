Hoții români care au speriat Belgia. DIICOT: Gruparea a dat peste o sută de spargeri. Prejudiciul e de 500.000 de euro (VIDEO)

DIICOT a anunțat, miercuri, destructurarea unei grupări de români care se specializase în furturi din locuințe, în Belgia. Cele 109 infracțiuni de furt calificat au dus la prejudicii de peste 500.000 de euro. În cadrul celor 11 percheziții domiciliare electuate au fost găsite mai multe bunuri furate, ce vor fi restituite proprietarilor. Cazul a fost rezolvat în colaborare cu autoritățile din Belgia.

Autoritățile belgiene și române au acționat pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor contra patrimoniului.

Procurorii susțin că, în prioada martie 2016 - începutul anului 2020, persoanele respective, de cetățenie română, au sustras din mai multe locuințe din Belgia obiecte de grădinărit, biciclete, diverse ustensile, mașini-unelte, motoare pentru bărci, instrumente pentru pescuit, mașini de tuns iarba și cantități mari de combustibil.

„Gruparea, având ca lider o persoană cu domiciliul în județul Buzău, era bine structurată și ierarhizată, beneficiind inclusiv de un imobil din apropierea graniței dintre Belgia și Germania, pus la dispoziție de un membru al grupării, pentru a fi folosit de suspecți ca loc de refugiu și punct de pornire al transporturilor pe timp de noapte”, a transmis Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, într-un comunicat.

