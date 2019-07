Exclusiv online

EXCLUSIV ONLINE // Emoții mari la examenul de titularizare pentru peste 2500 de profesori din București. Pentru mulți dintre aceștia examenul a devenit o "tradiție" și încearcă în fiecare an. Dacă în trecut lipsa posturilor era principala problemă, se pare că subiectele le-au venit de hac candidaților anul acesta. Unul dintre candidați a găsit și o explicație.

Ioan Pricop a fost analist programator și inginer de sistem. După disponibilizare nu și-a mai găsit de lucru în domeniu pentru că are peste 50 de ani și a decis să încerce în învățământ. Spune că problema este gradul de pregătire al candidaților și faptul că cei capabili în domeniul informaticii, de exemplu, nu se îndreaptă spre învățământ.

„Problema este că se dau subiecte foarte dificile și la numărul de posturi care crește an de an, pentru că s-a băgat informatica obligatorie și la gimnaziu o să fie nevoie de foarte mulți profesori. Ori ceea ce cer ei, trebuie să fie un nebun ca mine care vrea neapărat să ajungă, să se apuce să învețe. Cei care știu ce cer ei nu vin în învățământ. Și atunci o să rămână cu catedrele neocupate sau cum am întâlnit eu la o școală, nu a venit nimeni să ocupe catedra și a zis administratora: „Ei, băiatul meu e electrician dar se pricepe la calculatoare.” Deci ajung chiar cadre mai prost pregătite„ spune Ioan Pricop, pentru B1.ro

Și într-adevăr mai toți candidații spun că examenul de titularizare a reprezentat o provocare.

„A fost cam dificil de abordat că materia a fost...Tot timpul trebuie să fii foarte upgradat, să fii bine pregătit, altfel nu..nu se pune problema. Cred că am vreo 5 ani de când dau la rând. Dar nu contează important e pentru mine participarea. Probalil că dacă n-aș fi dat mă simțeam așa datoare față de mine. Anul trecu am scris de ziceai că-mi dau doctoratul, dar probabil că baremul e altfel făcut”, spune o doamnă care își dorește să profeseze ca profesor de matematică.

„Greu, mult, conținutul foarte amplu, nivel de dificultate mediu, dar ca să abordezi totul îți lua mai mult decât timpul alocat. Din 2010 încercăm, dar periodic.” spune o candidată

“Nu-s cam bătrân? Dau din 2007, cu un an doi săriți. De exemplu au fost ani în care dădeam examen de titularizare și și nu era nici un post la examenul de titularizare. Nu poți să intri dacă nu ai post. „spune un candidat.

„Părerea mea este că au fost subiecte, bine nu foarte grele, dar un subiect puțin peste mediu, față de cum s-a dat în anii trecuți” crede un profesor titular care își dorește un post în București și a venit pentru o notă mai mare.

Examenul a durat 4 ore și s-a desfășurat în patru centre de examinare. Profesorii vor afla rezultatele pe 23 iulie iar contestațiile se pot depune până pe 24 iulie urmând ca acestea să fie soluționate până pe 29 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iulie.