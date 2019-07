Cardul Național de Sănătate nu funcționează de 18 zile, iar Guvernul Dăncilă se întrece în gafe în privința explicațiilor. După ce miercuri, Daniel Osmanovici, purtătorul de cuvânt al CNAS, a avut o declarație cinică, susținând că "oamenii mor oricum, cu sau fără sistem" (Detalii AICI), iată că joi premierul Viorica Dăncilă i-a solicitat Ministrul Sănătății să îi demită atât pe purtătorul de cuvânt, cât și pe directorului CNAS. Numai că, surpriză! Portivit legii, aceștia nu pot fi demiși de șefa de la Sănătate ci, fie de premier, fie de directorul instituției. Iar directorul CNAS nici măcar nu vrea să demisioneze!

În exclusivitate pentru B1.ro, președintele CNAS, Răzvan Teohari Vulcănescu, a dat clar de înțeles că NU va demisiona în urma acestui scandal și că cea care îl poate demite e premierul și nu ministrul Sănătății. "Numirea președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este făcută prin decizie a premierului. Am luat și eu cunoștință despre declarația doamnei prim- ministru. Sunt la dispoziția doamnei prim ministru pentru a o informa corect în legătură cu ceea ce s-a întreprins în tot acest inerval de timp pentru a asigura funcționalitatea platformei informatice.

De fapt problemele de la acest subiect au plecat și din păcate ele nu sunt niște probleme de actualitate, sunt niște probleme care decurg dintr-un inerval mai lung de timp și necesită o aprofundare a cauzelor care duc la situațiile de indisponibilitate temporară astfel încât acestea să nu se mai repete. Sunt la dispoziția doamnei prim-ministru, cum v-am spus și dânsei îi pun la dispoziție informațiile de care are nevoie în deciziie pe care dorește să le ia."

Ce prevede legea

Chiar pe site-ul CNAS procedura de numire în cazul președintelui este clară: In cazul CNAS – “Presedintele este numit de primul-ministru, la propunerea ministrului sanatatii, dintre membrii consiliului de administratie”, iar vicepresedintii “desemnati de ceilalti parteneri sociali din randul membrilor consiliului de administratie” (art. 98).

Președintele CNAS dă de înțeles că nu-și demite purtătorul de cuvânt

Răzvan Teohari Vulcănescu a fost întrebat de B1.ro și dacă intenționează să îl demită pe purtătorul de cuvânt, Daniel Osmanovici, el fiind singurul în măsură să facă acest lucru și nu premierul sau ministrul Sănătății. Președintele CNAS a declarat că Osmanovici va fi sancționat conform legislației în vigoare.

"Dânsul este funcționar public, postul pe care îl ocupă este de șef serviciu al relațiilor cu presa și al relațiilor cu publicul și purtător de cuvânt. Evident că dânsului i se aplică absolut toate prevederile legale referitoare la funcția publică. Voi lua toate măsurile și toate sancțiunile prevăzute de lege."

Răzvan Teohari Vulcănescu, directorul CNAS. Inquam Photos

Întrebat în mod repetat de B1.ro dacă printre aceste măsuri se numără și demiterea, Vulcănescu a spus:

"Va trebui să mă consult pentru a mă asigura că această prevedere este pe măsura declarațiilor dânsului, pentru că există sancțiuni care se aplică funcționarului public în funcție de gravitatea faptei pe care a făcut-o."

Contactat de B1.ro pentru un punct de vedere despre demisia cerută de premier, Osmanovici a părut surprins și a evitat să ofere mai multe informații. "Îmi pare rău, dar în momentul de față sunt în imposibilitatea de a oferi declarații, îmi cer scuze și voi ieși atunci când va fi cazul cu o declarație," a declarat acesta. (Detalii AICI)

Ce a zis Dăncilă și ce precizări face Guvernul

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că îi cere ministrului Sănătății, Sorina Pintea, să îi demită pe Șeful CNAS și purtătoruld e cuvânt, deși în privința părimului această atribuție îi aparține.

"Am vazut declaratiile. Ceea ce arata ca nu are ce cauta in aceasta functie. Solicit ministrului Sanatatii demiterea purtatorului de cuvant si a directorului. Nu e normal sa aiba astfel de cuvinte pentru cetateni. Am vorbit cu ministrul chiar inainte de a intra in sala", a spus prim-ministrul Dancila intr-o conferinta de presa, joi, la Drobeta Turnu Severin. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Ulterior, contactați de B1.ro, reprezentanții guvernului au spus că Dăncilă a cerut demiterea în sensul întocmirii actelor pentru eliberarea din funcție a președintelui CNAS.

Ce spune Ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a refuzat să dea un răspuns transșant privind procedura de demitere a șefului CNAS. ”Doamna premier primește propuneri, prin Secretariatul General, și numește sau demite în funcție de niște rapoarte”, a spus Sorina Pintea, în emisiunea "Se întâmplă acum", de pe B1 TV.

Întrebată dacă îi va cere lui Dăncilă demiterea lui Osmanovici, Pintea a răspuns: ”e o procedură scrisă. Luni am solicitat un raport, pentru că vreau să am argumentele dacă fac o propunere de un fel sau altul, iar acum solicit public șefului Casei demiterea purtătorului de cuvânt.” (Detalii AICI)