Huawei are 56.492 de brevete care reprezintă un avantaj economic deosebit

Disputele privind brevetele sunt frecvente în industria tehnologiei, iar revoluția care urmează, prezisă de progresele în tehnologia wireless „5G”, promite să aducă și mai multe.

Întrucât Huawei Technologies Co. se află sub o presiune neîntreruptă din partea administrației Trump, gigantul chinez al telecomunicațiilor are un avantaj pe care SUA nu îl poate submina: un portofoliu vast, global, de brevete pentru tehnologia critică.

Compania este în negocieri prelungite de licențiere cu furnizorul de servicii de telefonie Verizon Communications Inc. și se află într-o dispută cu producătorul de cipuri Qualcomm Inc. cu privire la valoarea brevetelor. Huawei a depus, de asemenea, reclamații împotriva Harris Corp., după ce contractorul de apărare a dat în judecată compania anul trecut, acuzând încălcarea brevetelor pentru securitate în rețea și cloud.

„Brevetele sunt, în esență, arme de război economic”, a spus Brad Hulbert, avocat în domeniul brevetelor la McDonnell Boehnen Hulbert & Berghoff din Chicago. „Sunt răniți de sancțiunile pe care Administrația Trump le-a impus și spun acum: „Ne-ați rănit pe noi și ați afectat capacitatea noastră de a vinde, dar vă putem răni și noi la rândul nostru”.

Preocupări mai largi în materie de securitate națională sunt de asemenea parte din această bătălie tehnologică. În unele cercuri, rolul dominant al Huawei ca furnizor pentru generația următoare sau pentru rețelele 5G face din companie o amenințare potențială fie ca agent de spionaj, fie ca instrument de întrerupere a rețelei. Huawei nu a devenit doar un declanșator în mijlocul unei curse de înarmare 5G, ci și una dintre companiile vizate în disputa comercială dintre președintele Donald Trump și China.

La rândul său, națiunea asiatică vede Huawei ca un simbol puternic al evoluției sale de la fabrica mondială la un centru tehnologic, în timp ce SUA susțin că firma de tehnologie fură invenții de la firmele americane.

„Huawei a investit foarte mulți bani și vor să fie recunoscuți”, a spus Jim McGregor, analist de tehnologie din Mesa, Arizona, la Tirias Research. „Huawei nu face decât să folosească practici de afaceri standard pentru industria wireless.”

Disputele legate de brevete sunt frecvente în industria tehnologică, iar viitoarea revoluție prezisă de progresele tehnologiei wireless „5G” promite să aducă și mai multe. Jucători tradiționali precum Ericsson AB și Nokia Oyj își intensifică eforturile pentru a obține mai mulți bani din brevetele lor. Qualcomm face apel la o hotărâre într-un proces al Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) din SUA care amenință programul de licențiere ce reprezintă cea mai mare parte a profiturilor sale. Huawei și Samsung Electronics Co. au încheiat o luptă de doi ani în februarie.

Qualcomm și Huawei sunt văzuți ca fiind doi dintre cei mai mari jucători care dezvoltă 5G, care ar putea aduce nu numai viteze mai mari, ci și noi capacități, inclusiv intervenții chirurgicale la distanță prin roboți și mașini cu conducere automată, care comunică între ele. Interdicția globală a echipamentelor Huawei promovată de Trump a afectat companiile de telecomunicații din întreaga lume. Este un memento, a spus McGregor, că 5G se bazează atât pe SUA, cât și pe China.

"Huawei, în ultimii doi ani, și-a intensificat într-adevăr eforturile nu numai în brevete, ci și în organismele standard, în special în tehnologia fără fir", a spus McGregor. „Ei pot spune «dacă folosiți echipamentul nostru sau echipamentul Ericsson, utilizați invențiile noastre. Însă trebuie să luați o licență»”.

Guvernul și companiile chineze au investit miliarde în cercetări de înaltă tehnologie și au brevete care demonstrează acest lucru. Numai anul trecut, Huawei a primit 1.680 de brevete din SUA, devenind astfel cel de-al 16-lea cel mai mare beneficiar, arată datele din Fairview Research, IFI Patent Claims Services. Portofoliul total de brevete active și aplicații publicate de Huawei este de 102.911, potrivit Anaqua, o firmă de software de gestionare a proprietății intelectuale.

Cererile de redevențe împotriva operatorului de telefonie mobilă Verizon formulate de către Huawei, prezentate miercuri de Wall Street Journal, ar putea deveni parte a bătăliei politice, a declarat Peter Toren, un avocat de brevete din Washington, care se consultă cu alte firme și companii cu privire la licențiere și litigii.

„Având în vedere poziția Huawei și presiunea pe care o simt, nu au nimic de pierdut în acest moment decât să atace companiile americane în zona brevetelor”, a spus Toren. „Sunt afectați într-un sector și vor întreprinde lucruri în alt sector pentru a arăta că există consecințe pentru această presiune continuă”.

„Nu văd cum guvernul îi poate opri”, a spus el. „Au drepturi de proprietate asupra brevetelor”.

Verizon, care refuză să comenteze anumite discuții, consideră negocierile ca fiind mai mult decât o discuție tipică privind licențierea brevetelor.

"Aceste probleme depășesc sfera Verizon", a declarat compania într-un comunicat. „Având în vedere contextul geopolitic mai larg, orice problemă care implică Huawei are implicații pentru întreaga noastră industrie și, de asemenea, provoacă îngrijorări naționale și internaționale”.

Oficialii Huawei nu au avut niciun comentariu imediat.

McGregor a spus că are sens ca Huawei să ceară redevențe de la Verizon, deoarece este cel mai mare operator de telefonie mobilă din SUA. Verizon susține că este primul care oferă noi servicii rapide 5G pentru telefoane mobile, deși este disponibil doar într-o zonă limitată.

„Dacă nu merg la ei, într-un interval rezonabil de timp, pentru a încerca să pună în aplicare acele brevete, ele devin inaplicabile”, a spus McGregor. „Trebuie să alegeți un punct de plecare. Este mai bine să alegeți unul dintre principalii jucători și este logic să alegeți unul dintre cei care lansează această tehnologie".

Sursa articol: technologytimes.pk