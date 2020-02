Hugh Jackman, mesaj emoționant pentru copilul de 9 ani care i-a cerut mamei o frânghie să se sinucidă (VIDEO)

Actorul Hugh Jackman și-a exprimat public sprijinul pentru băiețelul de nouă ani care a fost batjocorit de colegii de la școală pentru că suferă de nanism.

În filmulețul postat pe Twiiter, actorul, în vârstă de 51 de ani, i-a transmis băiatului: „Quaden, tu ești mai puternic decât crezi și, indiferent de situație, vei avea un prieten în persoana mea”, a transmis Hugh Jackman.

„Așa că, vă rog pe toți să fiți mai buni unii cu ceilalți – bullying-ul nu este OK”, a mai adăugat acesta.

Mai multe celebrități n-au rămas indiferente la drama copilului, care a fost victima fenomenului de bullying, potrivit Daily Star.

Hugh Jackman, mesaj emoționant pentru copilul de 9 ani care i-a cerut mamei o frânghie să se sinucidă

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

Comediantul Brad Williams, care suferă el însuși de nanism, a realizat o strângere de fonduri pentru a-l trimite pe băiat, împreună cu mama lui, la Disneyland. În mai puțin de 24 de ore, a strâns 100,000£.

De asemenea, și fiul lui președintelui Statelor Unite, Eric Trump, a descris materialul video distribuit pe rețelele sociale de mama copilului de 9 ani ca fiind „absolut sfâșietor”.

Quaden Bayles a fost filmat de mama sa în timp ce plângea și o implora să-i dea o frânghie pentru a se sinucide. Mama copilului a ajuns la școală fix în momentul în care fiul ei era agresat de o colegă.

„Tocmai mi-am luat fiul de la şcoală, am asistat la un episod de bullying. L-am sunat pe director şi vreau ca oamenii, părinţii, profesorii să ştie că acestea sunt efectele pe care le are bullying-ul. Asta se întâmplă“, a spus Yarraka Bayles, mama lui Quaden.

Prin filmulețul distribuit, a vrut să arate efectele tragice pe care ale bullying-ului. Quaden a mai încercat să-și ia viața pe când avea doar șase ani. totul s-a petrecul când bunicul său a decedat. Încercări de acest fel au mai existat de atunci.

„Este terorizat constant, aşa că acum avem un copil foarte disperat din cauza faptului că este batjocorit în fiecare zi la şcoală. Simt că nu reuşesc ca părinte, simt că eşuează sistemul de învăţământ“, a mai spus femeia.

Băiatul a fost retras de la școala respectivă şi va fi şcolit acasă, cel mai probabil.

