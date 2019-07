Modul CUMPLIT în care a sfârșit o femeie din Hunedoara. Medicii au fost ȘOCAȚI (VIDEO)

Accident mortal în judeţul Hunedoara. O femeie care traversa strada printr-un loc nepermis a fost ucisă de un motociclist, care nu a mai putut să o evite, informează B1 TV.

Accidentul a avut loc chiar la ieşirea din Hunedoara. O femeie în vârstă de 60 de ani a vrut să ajungă mai repede acasă şi a trecut strada printr-un loc nemarcat. A avut ghinionul ca, exact în momentul în care ajunsese în mijlocul şoselei, să vină un motociclist, care nu a mai reuşit să evite impactul. Femeia a fost izbită în plin şi a fost aruncată câţiva metri în aer după care s-a zdrobit de asfalt.

Un şofer care a fost martor la întreaga scenă a sunat la 112, iar la locul accidentului a venit imediat un echipaj SMURD, care i-a acordat primul ajutor femeii. Medicii au reuşit să o resusciteze şi au transportat-o de urgenţă la spital. Din păcate, aici, femeia a intrat în stop cardio-respirator şi a decedat.

Motociclistul a fost şi el rănit în urma accidentului, însă medicii spun că starea sa este stabilă şi este în afara oricărui pericol. Poliţia a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi face cercetări pentru a desluşi circumstanşele exacte în care s-a produs accidentul.

