PLAN ROȘU de intervenție în Hunedoara! Un tren a DERAIAT. Călătorii... (VIDEO)

În Hunedoara a fost activat planul roșu de intervenție după ce un tren cu 120 de persoane a deraiat, informează B1 TV.

Ultimele două vagoane au deraiat în zona localităţii Băieşti. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Hunedoara.

O persoană a fost rănită, cu posibile fracturi la braţe. Victima a fost transportată la spital. Celelalte persoane nu au avut nevoie de îngriji medicale.

Garnitura se deplasa pe ruta Constanţa - Arad. Călătorii au fost mutaţi în primele vagoane, cele care au rămas pe linie. Toţi vor fi preluaţi şi transportaţi la Petroşani.

Deocamdată nu se cunoaşte cauza producerii acestui incident.

