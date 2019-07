Panică în Hunedoara! Un autobuz a luat foc în trafic.

Vehiculul efectua cursa Brad-Deva, joi după amiază, când a izbucnit focul de la departamentul motor.

Din fericire nu există victime.

„Incendiul a cuprins in totalitate mijlocul de transport. In urma interventiei pompierilor militari din cadrul Statiei Brad, incendiul a fost localizat si lichidat. Nu au rezultat victime, iar cauza producerii incidentului este in curs de stabilire”, potrivit ISU Hunedoara. „, precizează ISU Hunedoara, citat de Glasul Hunedoarei.

