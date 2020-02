Huși: Copil bătut crunt de un șofer de ambulanță (VIDEO)

Scene socante in orasul Huşi din judeţul Vaslui. Un sofer de ambulanta a fost filmat chiar in timp ce lovea cu pumnii si picioarele un baiat de 12 ani. Trecatorii, care au filmat imaginile, spun ca intreg conflictul a pornit de la faptul că baiatul ar fi lovit neintenţionat un semn rutier.

In imagini, se poate observa cum baiatul de 12 ani încearcă să îi explice soferului de pe ambulanta ca nu a lovit indicatorul rutier cu intentie.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.