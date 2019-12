S-a furat un mort la Huși

O femeie din Huși a depus plângere penală împotriva unui bărbat, pe care îl acuză că a furat trupul neînsuflețit al fostului ei soț, pentru a încasa ajutorul de înmormântare în valoare de 5.000 de lei. De cealaltă parte, bărbatul susține că el a luat trupul de la morgă și s-a chinuit să-l ducă la capelă pentru a face o faptă bună și nu i se pare deloc frumos căm în loc de mulțumirim s-a trezit cu o belea pe cap.

„După ce că m-am dus să scot mortul de la morgă, m-am chinuit, l-am cărat cu mașina mea, așa cum am putut, soția și fratele ei m-au acuzat că am furat cadavrul. Acum am plângere penală de la ei”, a afirmat Marin Lila, bărbatul reclamat, citat de vremeanoua.ro.

El a admis că nu e rudă cu defunctul, dar a vrut să facă o faptă creștinească. El a transportat trupul neînsuflețit al lui Mihai Gorgan cu mașina personală și apoi l-a depus la capelă.

„Aici a fost scandal. Că eu l-am depus acolo, i-am adus icoană, tot. Stăteam la priveghi. A venit în capelă cu mare scandal fratele soției, care a spus ca imediat să îi dau certificatul de deces. M-a acuzat că am furat mortul, ca să încasez ajutorul de înmormântare. A sărit la mine. Eu i-am spus că am vrut să fac o fapte bună iar el, în loc să îmi mulțumească, vine să mă bată? Nu e frumos!”, a continuat Marin Lila.

La rândul său, el o acuză pe femeie că nu mai trăia de ani buni cu respectivul bărbat, iar acum e interesată doar de ajutorul de înmormântare.