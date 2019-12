ALERTĂ în Ialomița: 10 oameni au ajuns la spital, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon (VIDEO)

Alerta în localitatea Armășești din județul Ialomița. O familie întreagă, nu mai puțin de zece oameni, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, informează B1 TV. Printre victime se afla și patru copii. Mai multe echipaje de pompieri și medici SMURD au intervenit de urgență. Se pare că o soba defectă a provocat intoxicația.

Oamenii s-au trezit de dimineață cu stări de rău, amețeala, grețuri și dureri puternice de cap.

Au sunat la 112 și, în scurt timp, salvatorii au ajuns la locuința familiei. Printre victime s-au aflat si copiii.

