Iarnă autentică în sud-estul țării. Strat de zăpadă de 12 cm în București. Șoferii sunt avertizați: Vântul va scădea vizibilitatea / Cum va fi vremea în perioada următoare (VIDEO)

Este cod galben de ninsori şi viscol în Capitală şi în alte opt judeţe, până miercuri, la ora 23.00. Vremea s-a înrătutăţit deja de câteva ore bune în zonele aflate sub atenţionare meteorologică. Marina Antonescu, meteorolor de serviciu ANM, a declarat, pentru B1 TV, că în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, va continua să ningă moderat, iar vântul va spulbera ninsoarea și va scădea vizibilitatea. Și în Capitală va continua să ningă azi, la finalul zilei stratul de zăpadă urmând să fie de 8 - 12 centimetri.

„Ne așteptăm ca în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, temporar să ningă, în general, moderat cantitativ. Se va depune strat nou de zăpadă, neuniform și local consistent, în aceste zone. Tot în aceste regiuni, vântul va prezenta intensificări cu rafale în general de 60-70 km/h, viscolind ninsoarea, spulberând zăpada și determinând scăderea semnificativă a vizibilității.

În zona montană va ninge, cu precădere în estul Carpaților Meridionali. Mai ales pe creste, vântul va avea intensificări de 70 - 80 km/h.

În restul teritoriului, vor mai fi ninsori slabe, izolate, iar vântul va sufla slab și moderat.

În Capitală, temporar va ninge azi, mai ales în cursul zilei, și se va mai depune un strat de zăpadă de 4-6 cm, astfel că ne mai așteptăm să avem, la finalul zilei, un strat de 8 - 12 cm”, a explicat, pentru B1 TV, Marina Antonescu, meteorolor de serviciu ANM.

