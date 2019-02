IARNA pune din nou stăpânire pe țară! Drumuri BLOCATE, autorități luate prin surprindere DIN NOU (VIDEO)

S-a întors iarna! Ninge abundent în Pasul Oituz, județul Covasna. Traficul a fost blocat în zonă din cauza șoferilor luați pe nepregătite de revenirea iernii. Și autoritățile au fost luate prin surprindere. Internauții spun că în Oituz nu s-a intrat cu mașinile de deszăpezire.

